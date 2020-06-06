«Шнур уже переобулся»

Певица Валерия поделилась новостью о том, что музыкант Сергей Шнуров уже попросил помощи для шоу-бизнеса. Об этом она рассказала в комментариях на своей странице в Instagram.

Одна из подписчиц звезды прокомментировала ее новый пост. Девушка вспомнила нецензурную брань Шнурова и Пригожина, поэтому отметилась под фото Валерии.

"После этого скандала Иосиф стал противен и душой и внешне. Валерия, вы красавица, а он…", — написала подписчица.

Певица оправдала своего мужа и заявила, что Шнуров уже изменил свое мнение о ситуации. Валерия заявила, что лидер группировки "Ленинград" уже сам попросил помощи шоу-бизнесу. Она написала: