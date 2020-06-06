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Валерия рассказала, что Шнуров попросил помощи для шоу-бизнеса 

Елизавета Назарова 1 час назад
«Шнур уже переобулся»
Фото: @valeriya
Певица Валерия поделилась новостью о том, что музыкант Сергей Шнуров уже попросил помощи для шоу-бизнеса. Об этом она рассказала в комментариях на своей странице в Instagram.
Одна из подписчиц звезды прокомментировала ее новый пост. Девушка вспомнила нецензурную брань Шнурова и Пригожина, поэтому отметилась под фото Валерии.
"После этого скандала Иосиф стал противен и душой и внешне. Валерия, вы красавица, а он…", — написала подписчица.
Певица оправдала своего мужа и заявила, что Шнуров уже изменил свое мнение о ситуации. Валерия заявила, что лидер группировки "Ленинград" уже сам попросил помощи шоу-бизнесу. Она написала:
"Вы не знаете же, о чем речь. Шнур уже переобулся"
Ранее "Рамблер" сообщал, что Пригожин обратился к Шнурову и обозвал его.
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Звёзды , Сергей Шнуров , Валерия
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