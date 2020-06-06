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Татьяна Терешина поделилась фото в нижнем белье 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
41-летняя певица Татьяна Терешина порадовала поклонников эротическим снимкам в сексуальном белье.
Экс-солистка группы Hi-Fi подразнила фанатов смелым фото. Терешина продемонстрировала откровенный образ для фотосессии. Певица предстала в черном бра, стрингах и эффектном кокошнике. Уши Татьяна украсила крупными серьгами в форме сердец. Выразительность глаз Терешина подчеркнула с помощью яркого макияжа. Артистка нарисовала широкие стрелки. На губы звезда нанесла светло-розовую помаду. Татьяна позировала вполоборота, «засветив» в кадре аппетитные ягодицы.
@tanya_tereshina
Инстадива отметила, что не прибегала к ретуши снимков. «Ноль фотошопа, просто талантливый фотограф и моя идеальная попа», — заявила Терешина. Поклонники оценили роскошные формы исполнительницы и осыпали ее комплиментами.
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Звёзды , Видео , Татьяна Терешина
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