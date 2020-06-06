Терешина поделилась фото в нижнем белье

41-летняя певица Татьяна Терешина порадовала поклонников эротическим снимкам в сексуальном белье.

Экс-солистка группы Hi-Fi подразнила фанатов смелым фото. Терешина продемонстрировала откровенный образ для фотосессии. Певица предстала в черном бра, стрингах и эффектном кокошнике. Уши Татьяна украсила крупными серьгами в форме сердец. Выразительность глаз Терешина подчеркнула с помощью яркого макияжа. Артистка нарисовала широкие стрелки. На губы звезда нанесла светло-розовую помаду. Татьяна позировала вполоборота, «засветив» в кадре аппетитные ягодицы.

@tanya_tereshina

Инстадива отметила, что не прибегала к ретуши снимков. «Ноль фотошопа, просто талантливый фотограф и моя идеальная попа», — заявила Терешина. Поклонники оценили роскошные формы исполнительницы и осыпали ее комплиментами.