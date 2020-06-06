Блогер Лена Миро уверена, что она раскрыла тайну отношений Натальи Водяновой и Антуана Арно. Об этом она сообщила в своем блоге.
По словам блогера, она давно наблюдает за отношениями модели и бизнесмена. Миро отметила, что ранее она думала, что пару связывает только алкоголь. Сославшись на интервью Водяновой для журнала, она сделала другой вывод.
"На карантине Наталья наконец призналась, чем она занимается. Кухня, дети, готовит суши. То есть, по факту Наталья — натуральная домработница. Не жена, а женщина, которая живёт 10 лет в доме мужчины с детьми"
Блогер также заподозрила Антуана Арно в нетрадиционной ориентации.
"Сейчас ясно вижу, что Водянова — просто приятная домработница в доме мужчины-гея"
Она пояснила, что модель выполняет все прихоти своего богатого мужа: готовит, выпивает с ним и рожает ему детей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Миро разнесла Бородину за расизм.