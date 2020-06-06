Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Миро заподозрила неладное в отношениях Водяновой 

Елизавета Назарова 3 часа назад
«Приятная домработница в доме мужчины-гея»
Фото: @natasupernova
Блогер Лена Миро уверена, что она раскрыла тайну отношений Натальи Водяновой и Антуана Арно. Об этом она сообщила в своем блоге.
По словам блогера, она давно наблюдает за отношениями модели и бизнесмена. Миро отметила, что ранее она думала, что пару связывает только алкоголь. Сославшись на интервью Водяновой для журнала, она сделала другой вывод.
"На карантине Наталья наконец призналась, чем она занимается. Кухня, дети, готовит суши. То есть, по факту Наталья — натуральная домработница. Не жена, а женщина, которая живёт 10 лет в доме мужчины с детьми"
Блогер также заподозрила Антуана Арно в нетрадиционной ориентации.
"Сейчас ясно вижу, что Водянова — просто приятная домработница в доме мужчины-гея"
Она пояснила, что модель выполняет все прихоти своего богатого мужа: готовит, выпивает с ним и рожает ему детей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Миро разнесла Бородину за расизм.
Видео дня. Как отдраить туалет от ржавчины
Звёзды , Наталья Водянова , Антуан Арно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что творится в российских вебкам-студиях
Что творится в российских вебкам-студиях
«Я рад, что у меня не было детей с Олей»
«Я рад, что у меня не было детей с Олей»
Как живет 25-летняя копия Мэрилин Монро
Как живет 25-летняя копия Мэрилин Монро
«Я целую свои руки, восхищаясь ими»
«Я целую свои руки, восхищаясь ими»
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Зачем Жигунов завел роман с копией Заворотнюк
03:04
Зачем Жигунов завел роман с копией Заворотнюк
Звёзды Любовь
Герои «Фабрики звёзд», так и не ставшие звездами
11:49
Герои «Фабрики звёзд», так и не ставшие звездами
Звёзды
Какие солнцезащитные очки могут сжечь глаза
05:47
Какие солнцезащитные очки могут сжечь глаза
Здоровье
Что такое продукты с отрицательной калорийностью
06:14
Что такое продукты с отрицательной калорийностью
Еда Здоровье
Какой квас нельзя пить
02:19
Какой квас нельзя пить
Еда Здоровье
Терешина поделилась фото в нижнем белье
00:14
Терешина поделилась фото в нижнем белье
Звёзды
Муцениеце раскрыла реальные причины развода
01:22
Муцениеце раскрыла реальные причины развода
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение