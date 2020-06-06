По словам блогера, она давно наблюдает за отношениями модели и бизнесмена. Миро отметила, что ранее она думала, что пару связывает только алкоголь. Сославшись на интервью Водяновой для журнала, она сделала другой вывод.

"На карантине Наталья наконец призналась, чем она занимается. Кухня, дети, готовит суши. То есть, по факту Наталья — натуральная домработница. Не жена, а женщина, которая живёт 10 лет в доме мужчины с детьми"

Блогер также заподозрила Антуана Арно в нетрадиционной ориентации.

"Сейчас ясно вижу, что Водянова — просто приятная домработница в доме мужчины-гея"