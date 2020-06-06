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Шнуров предположил, что Валерии и Пригожину требуется медицинская помощь 

Свободная пресса 1 час назад
«Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку»
Фото: @shnurovs
Музыкант Сергей Шнуров в своём Instagram ответил на слова певицы Валерии о том, что он «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».
«Тётя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьёзная, может быть даже медицинская», — написал музыкант.
При этом он подчеркнул, что в нынешнее непростое время людям нужна работа, за что он давно и последовательно выступает.
Кроме того Шнуров отметил, что не «болтает чепухи» на каждому углу. Лидер группы «Ленинград» также пояснил, что «не пытается дозвониться Панину и Куклачеву». Тем самым, он напомнил о словах продюсера Иосифа Пригожина о том, что некоторые звёзды не берут трубку, когда он хотел объяснить ситуацию, возникшую из-за его слов о бедствующих артистах.
«Я собираю профсоюз с конкретными целями и задачами. Чего и вам советую», — резюмировал Шнуров, предложив Валерии и Пригожину «заняться каким-нибудь делом».
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Звёзды , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия
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