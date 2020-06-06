«Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку»

«Тётя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьёзная, может быть даже медицинская», — написал музыкант.

При этом он подчеркнул, что в нынешнее непростое время людям нужна работа, за что он давно и последовательно выступает.

Кроме того Шнуров отметил, что не «болтает чепухи» на каждому углу. Лидер группы «Ленинград» также пояснил, что «не пытается дозвониться Панину и Куклачеву». Тем самым, он напомнил о словах продюсера Иосифа Пригожина о том, что некоторые звёзды не берут трубку, когда он хотел объяснить ситуацию, возникшую из-за его слов о бедствующих артистах.