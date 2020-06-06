«Жигунов обидел Заворотнюк»

Художник Сергей Заграевский, который несколько лет дружил с 57-летним российским актером театра и кино Сергеем Жигуновым, раскрыл истинные причины расставания последнего с Анастасией Заворотнюк. По словам живописца, на самом деле Сергей Викторович является далеко не таким благородным и честным человеком, которым его представляет пресса.
«Виной расставания с Настей Заворотнюк могло быть неосторожное высказывание Жигунова. Думаю, у него такая черта характера, а неровный характер мужчины женщин раздражает. Взрывной нрав мужчины — это причина для женщины посмотреть на своего любимого другими глазами. Вот такое что-нибудь в отношениях с женщиной ляпнул — она и обиделась. Тем более такая самодостаточная, красивая, знающая себе цену, как Анастасия Заворотнюк», — рассказал Заграевский в интервью «Собеседнику».
По его мнению, Сергей Жигунов жалеет о случившемся до сих пор. Косвенным подтверждением этого может служить факт, что новая возлюбленная актера как две капли воды напоминает Заворотнюк. Стоит отметить, впрочем, что сам Жигунов от дружбы с Заграевским открещивается. Бывший избранник «Моей прекрасной няни» говорит, что художник действительно жил по соседству, однако актер не общался с ним из-за слухов о гомосексуализме.
«В то время папарацци висели у меня практически на заборе, каких только небылиц про меня тогда не писали. А тем временем, в нашем посёлке ходили слухи о не совсем традиционной сексуальной ориентации этого самого соседа. Я не то, чтобы гомофоб, это личное дело каждого, но пара статей по этому поводу точно была бы обеспечена, поэтому решил держаться подальше», — написал Жигунов в микроблоге.