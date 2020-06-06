Седокова сверкнула загорелыми бедрами в стрингах

Анна Седокова уже почти год строит отношения с баскетболистом Янисом Тиммой . Когда они начали встречаться, спортсмен еще был женат, но в итоге оставил супругу ради певицы. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» всегда пользовалась повышенным вниманием у мужчин. Девушка воспитывает двух дочерей и сына от прошлых отношений. Многодетная мама теперь мечтает подарить наследника новому избраннику, но пока они решили вместе растить щенка, которого им привезли из США.

Седокова обладает притягательной внешностью. После третьих родов она не смогла похудеть. Однако певица не стесняется несовершенство своего тела. Несмотря на критику, она регулярно публикует откровенные фото. Возлюбленный ей не запрещает и даже порой позирует вместе с ней. А накануне Анна поделилась новым фото из ванной комнаты. Артистка позировала в откровенным нижнем белье пудрового цвета. Стринги и топ подчеркнули ее загорелую фигуру, в особенности бедра и очень пышный бюст.

@annasedokova

Певица предстала без макияжа. Она похвасталась своей аппетитной фигурой. Поклонники вновь поделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от внешности 37-летней многодетной мамы, а другие ее раскритиковали.