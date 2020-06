Модели снялись в откровенных образах в изоляции

Популярные супермодели массово снялись для британской версии Vogue в рамках благотворительного проекта в изоляции на фоне пандемии коронавируса. Серия откровенных фотографий появилась в Instagram-аккаунте издания.

@britishvogue

Например, Джоан Смоллз попозировала дома в трусах, прикрыв обнаженную грудь сумкой бренда Givenchy. Кристенсен запечатлела себя в винтажном платье Dior с глубоким вырезом, в то время как Шейк снялась топлес, закрывая части тела красной сумкой. В свою очередь Кендалл Дженнер сфотографировалась в черном бикини и сером жакете, дополнив образ солнцезащитными очками.

@kendall.glow

По информации издания, одна половина полученных средств будет направлена в медицинские учреждения, а другая — в организацию NAACP (National Association for the Advancement Of Colored People), борющуюся с системным расизмом.