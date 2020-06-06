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Популярные модели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции 

Lenta.ru 2 часа назад
Модели снялись в откровенных образах в изоляции
Фото: Lenta.ru
Популярные супермодели массово снялись для британской версии Vogue в рамках благотворительного проекта в изоляции на фоне пандемии коронавируса. Серия откровенных фотографий появилась в Instagram-аккаунте издания.
В проекте приняли участие 23 модели, в числе которых Кендалл Дженнер, Джиджи и Белла Хадид, Кейт Мосс, Ирина Шейк, Хелена Кристенсен, Джоан Смоллс и другие. Знаменитостей попросили выбрать любую вещь из их гардероба, сфотографироваться с ней, а затем пожертвовать ее на благотворительный аукцион.
@britishvogue
Например, Джоан Смоллз попозировала дома в трусах, прикрыв обнаженную грудь сумкой бренда Givenchy. Кристенсен запечатлела себя в винтажном платье Dior с глубоким вырезом, в то время как Шейк снялась топлес, закрывая части тела красной сумкой. В свою очередь Кендалл Дженнер сфотографировалась в черном бикини и сером жакете, дополнив образ солнцезащитными очками.
@kendall.glow
По информации издания, одна половина полученных средств будет направлена в медицинские учреждения, а другая — в организацию NAACP (National Association for the Advancement Of Colored People), борющуюся с системным расизмом.
В апреле модели устроили дефиле в бикини во дворах своих домов в рамках благотворительного онлайн-показа. Адриана Лима также приняла участие в проекте CR Runway With amfAR. Виртуальное шоу организовала бывший главный редактор французской версии журнала Vogue Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld), которая объяснила, что полученные деньги направят в медицинские учреждения на борьбу с COVID-19.
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