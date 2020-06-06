Блогер Лена Миро осудила поступок Кирилла Андреева . Напомним, бывший солист группы "Иванушки International" заявил, что имел краткосрочный роман с умершей от рака Жанной Фриске

Были молодые. Да, между нами была страсть,

— сказал он.

По мнению блогера, Андреев решил просто покрасоваться и воспользовался ситуацией, когда почившая певица не может ни возразить, ни ответить. В своем новом посте она написала:

К чему такое объявлять? По логике Кирилла — а почему бы не рассказать? Было ли, не было ли такое, сейчас никто и не скажет точно, зато Кирилл — молодец-жеребец, покрасовался в том, что вызвал страсть женщины. Это так низко, так некрасиво, что лично мне очень мерзко и гадко на душе.

По мнению Миро, даже если между Фриске и Андреевым что-то было, то "рассказывать об этом всей стране" — совсем ни к чему.