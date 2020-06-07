Боня рассказала о романе с тираном

Виктория Боня вспомнила «токсичные» отношения, в ходе которых не раз возникала угроза ее здоровью.

40-летняя звезда поведала в Инстаграме о романе 18-летней давности, чтобы проиллюстрировать тему жертвенности. Она заявила, что порой женщинам выгодно быть жертвой: «У многих это является стратегией поведения». Боня считает, что такая линия поведения выбирается неосознанно ради получения выгоды и возможности манипулировать мужчинами. Виктория призналась, что и сама вела себя подобным образом в ходе романа с весьма деспотичным мужчиной.

Он грубо обращался с ней на людях и сильно ревновал: «Мог схватить, тряхнуть».

Но Боня закрывала на это глаза, потому что ценила его покровительство: «Могла щелкнуть пальцем — и все будет». Также она испытывала уверенность в том, что бойфренд-тиран сможет ее защитить в любой ситуации.