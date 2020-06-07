Виктория Боня: «Мне было выгодно быть жертвой»

Виктория Боня рассказала в своем аккаунте о токсичных отношениях, которые пережила в юности. При этом она заявила следующее:

«Зачастую нам выгодно быть жертвой в той или иной ситуации, у многих это является стратегией поведения, но делаем мы это неосознанно. Для того, чтобы получить свою выгоду, чтобы манипулировать, чтобы получать желаемое».

Она вспомнила, что 18 лет назад уже думала об этом во время тяжелого романа с авторитарным мужчиной. Однако вскоре призналась себе, что ей было выгодно быть жертвой.

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«На примере собственных отношений, мне было сложно понять «Как это я создала то, что человек по отношению ко мне проявляет агрессию?». Но, сев и выписав список выгод, которые я получаю от этой ситуации, я поняла, что на самом деле мне было выгодно быть жертвой».

Виктория уточнила, что не раз терпела грубое обращение, однако благодаря покровительству мужчины могла получить все, что хотела. Кроме того, она считала, что такой бойфренд сможет ее защитить.

Боня посоветовала подписчикам в любой некомфортной ситуации «сесть и написать список из 15-20 пунктов, почему вам это выгодно».

Тогда, по ее словам, и начнется настоящее переосмысление ситуации.