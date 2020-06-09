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Звезда «Гарри Поттера» ответил Джоан Роулинг после ее слов о трансгендерах 

Lenta.ru и ещё 13 7 часов назад
Звезда «Гарри Поттера» высказался о трансгендерах
Фото: Lenta.ru
Британский актер Дэниел Рэдклифф ответил автору книг о Гарри Поттере после ее твита о трансгендерных женщинах. Соответствующее заявление он сделал на сайте некоммерческой организации «Проект Тревор», деятельность которой направлена на предотвращение самоубийств среди молодых представителей ЛГБТ-сообщества.
7 июня писательница сделала репост публикации из СМИ с заголовком: «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Писательница прокомментировала статью словами: «"Люди, которые менструируют". Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?».
«Трансгендерные женщины — это женщины. Любое утверждение об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и противоречит всем советам, данным профессиональными ассоциациями здравоохранения, которые имеют гораздо больше знаний по этому вопросу, чем Джо или я», — высказался актер.
Согласно данным проекта, которые привел Рэдклифф, 78 процентов трансгендерных и небинарных молодых людей подвергаются дискриминации по признаку пола. Он призвал не ставить под сомнение личность таких людей, не наносить им еще большего вреда своими словами и поддерживать их.
«Всем людям, которые теперь чувствуют, что их опыт чтения был запятнан: я глубоко сожалею о боли, которую эти комментарии причиняли вам», — добавил актер.
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Звёзды , Дэниел Рэдклифф , Джоан Роулинг , Гарри Поттер
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