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Настя Каменских засветила грудь на потеху публике 

Экспресс газета 4 часа назад
Настя Каменских засветила грудь на потеху публике
Фото: Экспресс газета
33-летняя украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников пикантной фотосессией, в ходе которой она безо всякого стеснения продемонстрировала свои прелести.
@kamenskux
Исполнительница решила порассуждать о счастье, проиллюстрировав свои мысли откровенным снимком, на котором она наклонилась вперед и показала грудь.
«Эмоции счастья — это то, что всегда наполняет нас изнутри. И каждый человек создает их для себя сам. Моменты с любимыми и близкими людьми всегда наполняют меня самыми прекрасными чувствами. Давайте жить так, чтобы хотелось вспоминать каждый свой день! А какие ваши любимые воспоминания?» — обратилась Настя к подписчикам.
Разумеется, подобная фотография вызвала бурную реакцию публики. Меньше чем за сутки публикация собрала более 140 тысяч «лайков» и множество восторженных комментариев. «Я уже понял, куда все смотрят», «Я вами восхищаюсь», «Так, что-то я засмотрелся», «Ну какая же Настенька красотка», «Сложно оторвать взгляд», «Чудесные у вас близняшки», «Красивый кулон… и не только», «Всегда обворожительная и жизнерадастная красотка», «Ты просто шикарная, не могу перестать смотреть», — признаются поклонники.
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Звёзды , Настя Каменских
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