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«Сосисоны и гнилые фрукты»: Татьяна Навка шокировала фанатов новым фото своего завтрака 

WMJ.ru и ещё 1 40 минут назад
«Сосисоны и гнилые фрукты»: Навка шокировала завтраком
Фото: WMJ.ru
45-летняя фигуристка показала из чего состоит ее обычный утренний рацион и где она любит проводить летнее утро.
В разгар летнего сезона Татьяна Навка решила перенести утреннюю трапезу на природу и насладиться яркими вкусами завтрака с видом на цветущий сад. Из еды фигуристка предпочла фруктово-овощное меню — на серебряной этажерке расположились и клубника, и персики, и абрикосы, и вишня, и огурцы с помидорами.
@tatiana_navka
Однако внимательные фанаты заметили, что не все фрукты отличаются свежестью:
«Фрукты ПОДГНИЛИ, какой ужас!», «Переверните абрикос», «Разрыв шаблона», «Гнилые фрукты, фу!». Удивил подписчиков и выбор подписи к фотографии — Татьяна поставила известный хэштег #рубрикамоизавтраки, под которым обычно выставляет снимки Яна Рудковская. Фолловеры тут же сравнили звездных героинь и написали: «Вторая Рудковская что ли?», «Повторяете за Яной?».
Шокировал фанатов и сам выбор завтрака — на тарелке с гжельскими узорами красовались горячие «сосисоны» и немного поплывшая яичница с вялеными помидорами. Под фото они написали:
«Неужели Татьяна ест сосиски и подгнившие фрукты?», «Татьяна, какой-то завтрак у Вас странный, показушный, Вы и сосиски, не верю!».
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Звёзды , Яна Рудковская , Татьяна Навка
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