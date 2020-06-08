«Сосисоны и гнилые фрукты»: Навка шокировала завтраком

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45-летняя фигуристка показала из чего состоит ее обычный утренний рацион и где она любит проводить летнее утро.

В разгар летнего сезона Татьяна Навка решила перенести утреннюю трапезу на природу и насладиться яркими вкусами завтрака с видом на цветущий сад. Из еды фигуристка предпочла фруктово-овощное меню — на серебряной этажерке расположились и клубника, и персики, и абрикосы, и вишня, и огурцы с помидорами.

@tatiana_navka

Однако внимательные фанаты заметили, что не все фрукты отличаются свежестью:

«Фрукты ПОДГНИЛИ, какой ужас!», «Переверните абрикос», «Разрыв шаблона», «Гнилые фрукты, фу!». Удивил подписчиков и выбор подписи к фотографии — Татьяна поставила известный хэштег #рубрикамоизавтраки, под которым обычно выставляет снимки Яна Рудковская. Фолловеры тут же сравнили звездных героинь и написали: «Вторая Рудковская что ли?», «Повторяете за Яной?».

Шокировал фанатов и сам выбор завтрака — на тарелке с гжельскими узорами красовались горячие «сосисоны» и немного поплывшая яичница с вялеными помидорами. Под фото они написали: