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«Даже нижнее белье не стирала» 

Экспресс газета 37 минут назад
«Даже нижнее белье не стирала»
Фото: Экспресс газета
61-летняя ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева удивила поклонников откровениями о своем прошлом. Знаменитость призналась, что в детском и подростковом возрасте она совершенно не участвовала в домашних делах и не помогала родителям со стиркой и уборкой. В частности, по словам телеведущей, до 10 класса она даже не стирала себе нижнее белье.
«Если у вас в доме растет дочка-ленивица — не думайте, что это навсегда. Я была отвратительной, никакой: ни помощницей, ни хозяюшкой. Все родственники крутили у виска и говорит маме: «Кого ты растишь?». Я себе даже нижнего белья до 10 класса ни разу не стирала, все делали за меня», — рассказала Гузеева в очередном выпуске шоу «На дачу».
Кроме того, по словам эпатажной знаменитости, она долго не интересовалась вопросами создания семьи и рождения детей, за что Ларису Андреевну также критиковали родственники. Впрочем, по словам Гузеевой, внуков она также ждет «совершенно без энтузиазма» и не готова уделять им много времени.
«Я детям сказала, что, когда будут внуки — приезжать ко мне строго в выходные на часок, чтоб все были сытые, а памперсы чистые. Внуки — не моя это история, я этого не понимаю. Детей я родила поздно, так как мама очень переживала», — добавила телеведущая.
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Женский форум 10
Звёзды , Лариса Гузеева
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