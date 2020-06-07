«Даже нижнее белье не стирала» 

61-летняя ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева удивила поклонников откровениями о своем прошлом. Знаменитость призналась, что в детском и подростковом возрасте она совершенно не участвовала в домашних делах и не помогала родителям со стиркой и уборкой. В частности, по словам телеведущей, до 10 класса она даже не стирала себе нижнее белье.

«Если у вас в доме растет дочка-ленивица — не думайте, что это навсегда. Я была отвратительной, никакой: ни помощницей, ни хозяюшкой. Все родственники крутили у виска и говорит маме: «Кого ты растишь?». Я себе даже нижнего белья до 10 класса ни разу не стирала, все делали за меня», — рассказала Гузеева в очередном выпуске шоу «На дачу».

Кроме того, по словам эпатажной знаменитости, она долго не интересовалась вопросами создания семьи и рождения детей, за что Ларису Андреевну также критиковали родственники. Впрочем, по словам Гузеевой, внуков она также ждет «совершенно без энтузиазма» и не готова уделять им много времени.