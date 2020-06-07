Смехова в полотенце блеснула фигурой на сене 

Поклонники Алики Смеховой не скрывают: актриса театра и кино может дать фору даже более юным коллегам по творческой сцене. В свои 52 года она все также поддерживает статус секс-символа отечественного кино. На личной страничке в Instagram Алика поделилась свежими снимками, представ перед объективом фотокамеры полуобнаженной.

@alika_smekhova

Вместо одежды артистка накинула махровое полотенце, прикрыв соблазнительные изгибы звездного тела. Актриса решила оставить поклонникам место для фантазии. После бани Смехова попила чай на импровизированной кровати с соломой и сеном.

«А вы спали на сеновале?!» — обратилась к подписчикам актриса.

Примечательно, что одними из первых свежие снимки Алики оценили ее близкие подруги — экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович Ольга Кабо . Супруга Николая Разгуляева приходится крестной мамой старшего сына Смеховой — 20-летнего Артема. Еще в мае юноша отметит свой день рождения. Вечеринку по этому случаю Алика устроила за городом, пригласив именитых гостей на дачу.

«Я спала на этом сеновале дорогая! Ты роскошная женщина», — похвалила Смехову Анна Семенович.

«Чудесно!» — вторит певице Ольга Кабо.

Мнение близких подруг знаменитости поддержали и верные почитатели Смеховой. Поклонники не смогли остаться равнодушными, увидев в какой прекрасной форме находится артистка.

«В детстве мы спали на сеновале…Это было так давно! Супер актриса», «Алика, это беспощадно красиво!», «С ненаглядной певуньей в стогу ночевал», «Сложно скрыть изящество и красоту даже на сеновале», «Ох! Остановите эту женщину», «Какая вы красотка! Восхищаюсь вами, Алика Вениаминовна», «Восхитительная», — такие комментарии появились под снимками актрисы.