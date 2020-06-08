Васильева разнесла Панина за скандал на похоронах

Похороны актера Михаила Кокшенова, скончавшегося на 83 году жизни, состоялись седьмого июня.
Как сообщают СМИ, на похороны явился скандально известный актер Алексей Панин, устроивший там скандал. Так, Панин прошелся по таланту Кокшенова, заявив, что тот был "деревянным", и отмечая, что на похоронах 83-летнего актера друзей меньше, чем журналистов.
Актриса Татьяна Васильева в интервью Пятому каналу резко прокомментировала ситуацию.
"И что теперь, я должна сказать, что Панин …, скажите?! Он был … и останется … по жизни! Это его кредо!" — сказала она, употребив крепкие слова.
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