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Васильева разнесла Панина за скандал на похоронах Кокшенова 

Диана Товсепова 1 час назад
Васильева разнесла Панина за скандал на похоронах
Фото: Кадр из передачи
Похороны актера Михаила Кокшенова, скончавшегося на 83 году жизни, состоялись седьмого июня.
Как сообщают СМИ, на похороны явился скандально известный актер Алексей Панин, устроивший там скандал. Так, Панин прошелся по таланту Кокшенова, заявив, что тот был "деревянным", и отмечая, что на похоронах 83-летнего актера друзей меньше, чем журналистов.
Актриса Татьяна Васильева в интервью Пятому каналу резко прокомментировала ситуацию.
"И что теперь, я должна сказать, что Панин …, скажите?! Он был … и останется … по жизни! Это его кредо!" — сказала она, употребив крепкие слова.
Ранее "Рамблер" рассказывал об актерах, которые умерли от коронавируса.
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