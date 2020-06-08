Фанаты раскритиковали откровенное фото Бледанс

Актриса театра и кино Эвелина Бледанс , заскучавшая по банным процедурам, продемонстрировала в соцсети откровенный снимок. Многим фанатам артистки ее образ показался неприличным.

В своем Instagram-аккаунте звезда фильма "Гитлер капут!" решилась побаловать поклонников новым снимком. На предоставленном вниманию поклонников кадре артистка демонстрирует тело, прикрытое простыней. Голову актрисы украшает банный головной убор, сшитый по мотивам шапки-буденовки красноармейского военнослужащего. При этом звезда "отдает честь" правой рукой.

@bledans

— С легким паром! Скучаю по баньке, очень! Или уже где-то открыли? — оставила подпись к посту Бледанс.

Многим подписчикам внешний вид артистки показался неприличным, о чем они поспешили сообщить ей в комментариях к записи.

— "Эвелина явно перепарилась. Зачем так оголяться, показывать маслы да кожу! Одетая ты гораздо приличнее смотришься!", "Пошлятина", "Не стыда не совести давно уже нет" (авторский стиль сохранен — прим. ред.), — осудили фолловеры звезду.

Однако многие поклонники были другого мнения. Образ любимицы пришелся им по душе. Они оставили лестные отзывы восхваляющие ее "шикарную фигуру" и "сексуальность". А также кое-кто из поклонников отметил "дивный стан" актрисы.