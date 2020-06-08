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«Зачем так оголяться»: фанаты раскритиковали откровенное фото Бледанс 

Vse42.ru 1 час назад
Фанаты раскритиковали откровенное фото Бледанс
Фото: @bledans
Актриса театра и кино Эвелина Бледанс, заскучавшая по банным процедурам, продемонстрировала в соцсети откровенный снимок. Многим фанатам артистки ее образ показался неприличным.
В своем Instagram-аккаунте звезда фильма "Гитлер капут!" решилась побаловать поклонников новым снимком. На предоставленном вниманию поклонников кадре артистка демонстрирует тело, прикрытое простыней. Голову актрисы украшает банный головной убор, сшитый по мотивам шапки-буденовки красноармейского военнослужащего. При этом звезда "отдает честь" правой рукой.
@bledans
— С легким паром! Скучаю по баньке, очень! Или уже где-то открыли? — оставила подпись к посту Бледанс.
Многим подписчикам внешний вид артистки показался неприличным, о чем они поспешили сообщить ей в комментариях к записи.
— "Эвелина явно перепарилась. Зачем так оголяться, показывать маслы да кожу! Одетая ты гораздо приличнее смотришься!", "Пошлятина", "Не стыда не совести давно уже нет" (авторский стиль сохранен — прим. ред.), — осудили фолловеры звезду.
Однако многие поклонники были другого мнения. Образ любимицы пришелся им по душе. Они оставили лестные отзывы восхваляющие ее "шикарную фигуру" и "сексуальность". А также кое-кто из поклонников отметил "дивный стан" актрисы.
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Женский форум 1
Звёзды , Эвелина Бледанс
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