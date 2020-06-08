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Бывшая 45-летняя модель попозировала в откровенном наряде на элитном курорте 

Lenta.ru 3 часа назад
Бывшая 45-летняя модель показала лишнее
Фото: @victoriasilvstedt
Бывшую шведскую супермодель Викторию Сильвстедт (Victoria Silvstedt) запечатлели на элитном курорте Сен-Тропе во Франции в откровенном наряде. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
@victoriasilvstedt
На размещенном кадре 45-летняя знаменитость позирует на пляже. Она одета в черный кожаный бюстгальтер, частично обнажающий грудь, юбку в пол с тропическим принтом и пляжные сандалии бренда Dolce&Gabbana. Образ Сильвстедт дополнили солнцезащитные очки, подвеска и несколько золотистых браслетов.
«Ноги в песке… Мой любимый тип воскресенья», — подписала она пост, набравший больше шести тысяч лайков.
Подписчики восхитились внешним видом модели. «Очаровательно!», «Выглядишь потрясающе», «У тебя есть эликсир молодости? Или секрет в другом?», «Красивая», — комментировали они.
Ранее в июне Викторию Сильвстедт запечатлели на яхте в белом раздельном купальнике, пляжной мини-юбке и вязаном укороченном кардигане. При этом внешний вид бывшей манекенщицы удивил пользователей сети. «Не может быть, что ей 45 лет!» — написал один из них.
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Звёзды , Виктория Сильвстедт
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