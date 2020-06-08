«Весь в перьях»: Лоза ответил на шутку Киркорова

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Музыкант подчеркнул, что не понимает, зачем Киркоров в принципе о нем вспомнил.

"Мне с ним вообще никаким образом не приходится ни общаться, ни контактировать. Мало того, я его никогда не упоминал, вообще о нем не говорил никогда. (Киркоров. — Прим. ред.) Хотел задеть, хотел оскорбить…" — посетовал Лоза.

Музыкант также не понял, почему Киркоров сказал, что тот "никому не нужен".