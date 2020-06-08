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«Весь в перьях»: Лоза вновь ответил на шутку Киркорова 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
«Весь в перьях»: Лоза ответил на шутку Киркорова
Фото: РИА Новости
Музыкант и композитор Юрий Лоза в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ вновь раскритиковал Филиппа Киркорова, назвавшего его "аппендицитом".
Музыкант подчеркнул, что не понимает, зачем Киркоров в принципе о нем вспомнил.
"Мне с ним вообще никаким образом не приходится ни общаться, ни контактировать. Мало того, я его никогда не упоминал, вообще о нем не говорил никогда. (Киркоров. — Прим. ред.) Хотел задеть, хотел оскорбить…" — посетовал Лоза.
Музыкант также не понял, почему Киркоров сказал, что тот "никому не нужен".
"Песню "Плот" будут петь всегда, упоминая именно Лозу, а не кого-то другого, потому что все знают, кто эти песни написал. Да, он сейчас раскручен больше, чем другие исполнители, да, он весь в перьях, но это не значит, что эти песни не будут петь другие. Скажем, Алла Пугачева, его бывшая жена, она точно также раздала свои песни, и их сейчас поют уже без упоминания о ней. С этим надо смириться, к этому надо привыкнуть", — заключил Лоза.
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Звёзды , Другое , Юрий Лоза , Филипп Киркоров , Алла Пугачева , НТВ
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