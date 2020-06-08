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Солист «Иванушек» рассказал, как чуть не умер 

РИА Новости 2 часа назад
«Трепанацию делали, вскрывая черепную коробочку»
Фото: РИА Новости
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в программе "Секрет на миллион" рассказал, как разбил голову во время празднования дня рождения и чуть не умер.
Артист рассказал, что его сосед пригласил на день рождения артиста своего приятеля, с которым в итоге у певца завязался конфликт. В итоге охранник гостя ударил Андреева — он упал на асфальт и ударился затылком.
"Я очнулся через какое-то время: лужа крови, гости сбежались. Было больно, конечно", — поделился артист.
Его отвезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где зашили рану без анестезии. Внутреннюю гематому хотели вывести лекарствами без операционного вмешательства, однако состояние Андреева на протяжении нескольких недель ухудшалось.
"Голова разрушалась. Мне клали огромный холодный бинт на лоб, чтобы снизить температуру. Он через пять минут становился горячим", — пояснил артист.
В итоге врачи решили сделать певцу трепанацию, иначе, по словам Андреева, все могло привести к летальному исходу.
"Сильнейшее было давление. И оно не падало никак. Тогда, в 2001 году, трепанацию делали, вскрывая черепную коробочку", — поделился певец, отметив, что сейчас подобные манипуляции делаются зондом.
После операции гематома рассосалась, а артисту стало лучше. Однако однажды у певца случился приступ эпилепсии. Врачи предупреждали, что после операции могут происходить припадки. Полтора года из-за софитов артист выступал в очках, кроме того, он до сих пор просит убрать мерцающий свет, так как это может спровоцировать приступ.
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