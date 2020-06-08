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Айза Анохина призвала не выходить замуж за жадных мужчин 

Клео.Ру и ещё 3 2 часа назад
«Не рожайте детей от жадных мужчин»
Фото: Клео.Ру
Звезда заявила: лучше сделать выбор в пользу бедного, но при этом щедрого избранника, чем связываться с богатым и скупым.
Блогер славится тем, что не стесняется рассказывать о подробностях своей личной жизни. В последнее время она решила стать еще более откровенной, для чего запустила собственный проект «Супер Айза», где будет рассказывать разные секреты о себе.
При этом женщина продолжает активно вести свой микроблог, рассуждая в нем на разные темы. Недавно она затронула тему мужской жадности, призвав своих подписчиц воздерживаться от отношений со скупыми мужчинами. В качестве примера Айза привела себя, заявив, что сама воспитывает двух малышей и не получает от бывших мужей финансовой поддержки.
Девочки! Запомните! Вот прям раз и навсегда! Никогда никогда никогда никогда не выходите замуж и тем более не рожайте детей от жадных мужчин! От бедных можно)) от тех бедных, которые готовы последнюю копейку отдать вам на цветок и ребёнку на игрушку! А тот мужчина, который даже в продуктовом магазине ходит за вами и следит, чтобы вы лишнего не брали, шлите н***й! Так далеко, чтобы б***ь не видеть никогда! А то будете как я жить))) два малыша и никакой финансовой поддержки! я не жалуюсь, просто предупреждаю! Чтобы вам не было жалко моих бывших)))
Блогер заявила: уж лучше связать свою жизнь с бедным избранником, который потратит последнюю копейку на любимую женщину, чем с богатым скупердяем, следящим за тем, чтобы она не взяла лишнего в магазине.
Стоит отметить, что один из комментариев написал один из бывших супругов Анохиной Алексей Долматов, больше известный как Гуф. Его высказывание звучит загадочно и лаконично: «Обожаю тебя!». При этом Айза на это не высказала никакой реакции.
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Звёзды , Любовь , Гуф , Айза Анохина
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