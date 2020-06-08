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Как большие деньги делают звездных женщин одинокими 

Мира Маркина 2 часа назад
Как большие деньги делают звезд одинокими
Фото: РИА Новости
Многие люди убеждены, что залогом счастья является большой заработок. Однако подчас крупная сумма на банковском счету может разрушить семейную жизнь, особенно в случае, когда доход женщины в разы превышает зарплату ее мужчины. Доказательство тому — истории неудавшихся романов звезд. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Лолита Милявская

Не так давно 56-летняя певица развелась с 44-летним тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Последний не стыдился того, что супруга зарабатывает гораздо больше него. Напротив, он пользовался этим и даже, по слухам, содержал на деньги Лолиты свою любовницу. Когда звезда узнала о случившемся, она немедленно подала на развод и заявила, что больше не свяжется с мужчиной, заработок которого будет ниже ее собственного:
«Кто зарабатывает меньше меня, ко мне не подходить!».

Алика Смехова

@alika_smekhova
Третьим мужем актрисы стал предприниматель Николай. По крайней мере, долгое время Смехова уверяла, что ее супруг является бизнесменом. Однако спустя какое-то время артистка призналась, что Николай постоянно был в поиске себя, пока она беспробудно работала и зарабатывала деньги. Высокий доход позволил актрисе купить дом, куда она перевезла супруга и их общего сына. Дела с работой у Николая по-прежнему шли неважно, поэтому он присматривал за сыном, пока Смехова пропадала на съемках. Такой образ жизни пары привел к тому, что супруги отдалились друг от друга, и в конце концов Смехова ушла к другому мужчине.

Ирина Горбачева

Брак известной актрисы и Instagram-блогера с актером Григорием Калининым распался в 2018 году. Очевидно, виной всему и здесь стали деньги: большая известность к Калинину так и не пришла, в то время как Горбачевой удалось прославиться на всю страну. Популярность тут же сказалась и на заработке артистки: за один рекламный пост в Instagram Ирине удавалось получить порядка 300 тысяч рублей. Григорий не смог смириться с успехом жены и пошел на измену. Актриса пыталась его простить, но не смогла, — супруги решили развестись.
Видео дня. Герои «Фабрики звезд», так и не ставшие звездами
Женский форум 1
Звёзды , Ирина Горбачева , Григорий Калинин , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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