Как большие деньги делают звезд одинокими

Многие люди убеждены, что залогом счастья является большой заработок. Однако подчас крупная сумма на банковском счету может разрушить семейную жизнь, особенно в случае, когда доход женщины в разы превышает зарплату ее мужчины. Доказательство тому — истории неудавшихся романов звезд. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Не так давно 56-летняя певица развелась с 44-летним тренером по сквошу Дмитрием Ивановым . Последний не стыдился того, что супруга зарабатывает гораздо больше него. Напротив, он пользовался этим и даже, по слухам, содержал на деньги Лолиты свою любовницу. Когда звезда узнала о случившемся, она немедленно подала на развод и заявила, что больше не свяжется с мужчиной, заработок которого будет ниже ее собственного:

«Кто зарабатывает меньше меня, ко мне не подходить!».

Алика Смехова

@alika_smekhova

Третьим мужем актрисы стал предприниматель Николай. По крайней мере, долгое время Смехова уверяла, что ее супруг является бизнесменом. Однако спустя какое-то время артистка призналась, что Николай постоянно был в поиске себя, пока она беспробудно работала и зарабатывала деньги. Высокий доход позволил актрисе купить дом, куда она перевезла супруга и их общего сына. Дела с работой у Николая по-прежнему шли неважно, поэтому он присматривал за сыном, пока Смехова пропадала на съемках. Такой образ жизни пары привел к тому, что супруги отдалились друг от друга, и в конце концов Смехова ушла к другому мужчине.