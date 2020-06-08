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У Армена Джигарханяна произошел инсульт
Русская Планета
и
ещё 17
2 часа назад
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У российского актера и режиссера
Армена Джигарханяна
произошел инсульт. Его состояние оценивается как тяжелое.
Об этом написал Telegram-канал Baza. Артист находится в реанимации.
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