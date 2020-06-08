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Журналисты узнали, сколько может заработать Бабкина на рекламе после болезни 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
СМИ узнали, сколько заработает Бабкина после болезни
Фото: Teleprogramma.pro
В период пандемии и самоизоляции многие артисты стали жаловаться на безденежье и тяжелую жизнь.
В частности, с таким заявлением выступила вдова Николая Караченцова, признавшись, что ей тяжело сводить концы с концами в доме за 400 миллионов. Сергей Глушко (Тарзан) и вовсе позавидовал пенсионерам, которые имеют пусть не большой, но постоянный источник дохода. А вот Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин хоть и посетовали, что у них мало денег, руки опускать не стали, а устроили онлайн-концерт и попытались собрать средства через добровольные пожертвования поклонников.
Надежда Бабкина после нашумевшей истории с коронавирусом, пневмонией и медицинской комы и вовсе оказалась на пике популярности. Звезда не только активно работает в передаче «Модный приговор», но и является участницей многочисленных шоу, а также имеет доход от рекламы. В частности, певица подписала контракт с одним из известных брендов, где она выступает в коллаборации с Тимати.
Как выяснила «Комсомольская правда», отечественные звезды могут зарабатывать от 3 млн рублей на участии в промо-акциях, рассчитанных на два-три месяца. За год крупные компании готовы заплатить отечественным представителям шоу-бизнеса 15-20 миллионов.
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Звёзды , Виктор Рыбин , Тимати , Надежда Бабкина , Николай Караченцов , Наталья Сенчукова , Сергей Глушко , Комсомольская правда
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