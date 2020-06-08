СМИ узнали, сколько заработает Бабкина после болезни

В период пандемии и самоизоляции многие артисты стали жаловаться на безденежье и тяжелую жизнь.

Надежда Бабкина после нашумевшей истории с коронавирусом, пневмонией и медицинской комы и вовсе оказалась на пике популярности. Звезда не только активно работает в передаче «Модный приговор», но и является участницей многочисленных шоу, а также имеет доход от рекламы. В частности, певица подписала контракт с одним из известных брендов, где она выступает в коллаборации с Тимати

Как выяснила «Комсомольская правда», отечественные звезды могут зарабатывать от 3 млн рублей на участии в промо-акциях, рассчитанных на два-три месяца. За год крупные компании готовы заплатить отечественным представителям шоу-бизнеса 15-20 миллионов.