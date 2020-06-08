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Жена Погребняка рассказала о нежелании «завянуть в сплошном гламуре» 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
«В сплошном гламуре я бы завяла»
Фото: Lenta.ru
Жена футболиста «Урала» Павла Погребняка Мария рассказала о нежелании вести исключительно светский образ жизни. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
По словам Погребняк, многие думают, что она ужинает только в ресторанах, ходит на гламурные тусовки и мероприятия.
«Это, конечно, есть в моей жизни, не спорю, но больше всего я люблю с подругой пойти в парк, пройти десять километров, подурачиться, посмеяться… Или уехать на дачу. В сплошном гламуре я бы завяла», — подчеркнула женщина.
Она добавила, что все ее подруги различаются интересами, привычками и достатком. Она заключила, что у нее узкий круг общения, в который она с трудом пускает новых людей.
23 мая Мария Погребняк отреагировала на заражение всей семьи коронавирусной инфекцией. Она заметила, что первой реакцией на положительный тест и двустороннюю пневмонию был шок.
1 июня супруга футболиста пожаловалась на множество проверок, предусмотренных для зараженных коронавирусом. Она заявила, что ее квартира превратилась в проходной двор.
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Звёзды , Мария Погребняк , Павел Погребняк
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