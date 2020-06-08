Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в программе "Секрет на миллион" рассказал, как чуть не умер, разбив голову во время празднования дня рождения.

Так, Андреев расскал, как на праздновании дня рождения у него завязался конфликт с приятелем его соседа.

Вконфликт ввязался охранник этого гостя. Именно охранник ударил певца так, что он упал на асфальт и ударился затылком.

"Я очнулся через какое-то время: лужа крови, гости сбежались. <…> Было больно, конечно", — поделился артист.

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского ему без анестезии зашили рану и хотели вывести гематому без операции с помощью лекарств. Но состояние Андреева еще несколько недель только ухудшалось.

"Голова разрушалась. Мне клали огромный холодный бинт на лоб, чтобы снизить температуру. Он через пять минут становился горячим", — пояснил артист.

В итоге артисту было решено сделать трепанацию. В противном случае, по его словам, все могло бы закончиться летально.

"Сильнейшее было давление. И оно не падало никак. Тогда, в 2001 году, трепанацию делали, вскрывая черепную коробочку", — поделился певец, объяснив, что сейчас такие манипуляции делаются зондом.

Только операции гематома рассосалась, но однажды у Андреева случился приступ эпилепсии. Медики предупреждали, что после операции, могут происходить припадки. Поэтому еще полтора года певец выступал в очках, и до сих пор, чтобы избежать рисков приступа, просит убирать на сцене мерцающий свет.