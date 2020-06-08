«Он действительно в больнице, но инсульта нет»

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Ранее СМИ сообщали о тяжелом состоянии мэтра. Артур Согомонян подкорректировал данные о самочувствии народного любимца.

Представитель 81-летнего Армена Джигарханяна Артур Согомонян подтвердил госпитализацию народного любимца. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro близкий к артисту человек подметил, что сейчас многолетний руководитель столичного театра действительно находится в руках врачей, однако, все не так страшно, как рисуют.

«Он действительно в больнице, но никакого инсульта нет. Вчера его госпитализировали, врачи рекомендовали провериться. Он раз в два-три месяца проходит обследования, рекомендовали делать это в стационаре. Я разговаривал с утра сегодня, проверили почки и легкие, никаких рисков нет», — подметил он.

Согомонян акцентировал также внимание — речь не идет о коронавирусе, поскольку Джигарханян трепетно относится к своему здоровью и соблюдает все необходимые меры предосторожности.