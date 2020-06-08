Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Врачи рекомендовали»: представитель Джигарханяна подтвердил госпитализацию режиссера 

Teleprogramma.pro и ещё 7 1 час назад
«Он действительно в больнице, но инсульта нет»
Фото: Teleprogramma.pro
Ранее СМИ сообщали о тяжелом состоянии мэтра. Артур Согомонян подкорректировал данные о самочувствии народного любимца.
Представитель 81-летнего Армена Джигарханяна Артур Согомонян подтвердил госпитализацию народного любимца. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro близкий к артисту человек подметил, что сейчас многолетний руководитель столичного театра действительно находится в руках врачей, однако, все не так страшно, как рисуют.
«Он действительно в больнице, но никакого инсульта нет. Вчера его госпитализировали, врачи рекомендовали провериться. Он раз в два-три месяца проходит обследования, рекомендовали делать это в стационаре. Я разговаривал с утра сегодня, проверили почки и легкие, никаких рисков нет», — подметил он.
Согомонян акцентировал также внимание — речь не идет о коронавирусе, поскольку Джигарханян трепетно относится к своему здоровью и соблюдает все необходимые меры предосторожности.
В Московском драматическом театре Армена Джигарханяна же наоборот опровергли сообщения о госпитализации режиссера. Директор Елена Гильванова в беседе с журналистами акцентировала, что сейчас Армен Борисович, как и раньше, пребывает в своей квартире в Староконюшенном переулке. Что касается самочувствия, то жалоб на него от Джигарханяна она в последнее время не слышала. К полноценной рабочей деятельности режиссер планирует вернуться ближе к августу, отмечает «Комсомольская правда».
Видео дня. Герои «Фабрики звезд», так и не ставшие звездами
Teleprogramma.pro: последние новости
«Какие ноги!»: похудевшая Лолита в мини-платье взбудоражила Сеть «Какие ноги!»: похудевшая Лолита в мини-платье взбудоражила Сеть «Космос, а не фигура!»: Анна Седокова сверкнула загорелыми бедрами в стрингах «Космос, а не фигура!»: Анна Седокова сверкнула загорелыми бедрами в стрингах «Представляю, что сейчас начнется»: Ольга Орлова разместила откровенный кадр в прозрачном топе «Представляю, что сейчас начнется»: Ольга Орлова разместила откровенный кадр в прозрачном топе
Женский форум 1
Звёзды , Другое , Артур Согомонян , Елена Гильванова , Армен Джигарханян , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что творится в российских вебкам-студиях
Что творится в российских вебкам-студиях
Модель с 13 размером груди решила стать боксершей
Модель с 13 размером груди решила стать боксершей
53-летняя женщина раскрыла секрет красоты
53-летняя женщина раскрыла секрет красоты
Дайнеко сверкнула грудью в бюстгальтере
Дайнеко сверкнула грудью в бюстгальтере
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Почему перед домом нельзя сажать ель
02:29
Почему перед домом нельзя сажать ель
Дом и сад
Почему Людмила Зыкина ушла в одиночестве
44:12
Почему Людмила Зыкина ушла в одиночестве
Звёзды
Вся подноготная «органических » продуктов
06:13
Вся подноготная «органических » продуктов
Еда Здоровье
Как кумир 90-х стал американским отцом-одиночкой
03:12
Как кумир 90-х стал американским отцом-одиночкой
Звёзды Дети
Зачем Жигунов завел роман с копией Заворотнюк
03:04
Зачем Жигунов завел роман с копией Заворотнюк
Звёзды Любовь
Герои «Фабрики звёзд», так и не ставшие звездами
11:49
Герои «Фабрики звёзд», так и не ставшие звездами
Звёзды
Какие солнцезащитные очки могут сжечь глаза
05:47
Какие солнцезащитные очки могут сжечь глаза
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение