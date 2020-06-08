Экс-супруга одного из самых скандальных рэперов России, Гуфа (Алексея Долматова) обратилась к россиянкам. Так, популярная телеведущая и бизнесвумен Айза Анохина считает, что лучше выбрать бедного, но щедрого мужчину, чем богатого и скупого.

Свое мнение Айза подкрепила тем, что сама воспитывает двоих сыновей, отцы которых не помогают ей финансово.

"Девочки! Запомните! Вот прям раз и навсегда! Никогда никогда никогда никогда не выходите замуж и тем более не рожайте детей от жадных мужчин! От бедных можно)) от тех бедных, которые готовы последнюю копейку отдать вам на цветок и ребёнку на игрушку! А тот мужчина, который даже в продуктовом магазине ходит за вами и следит, чтобы вы лишнего не брали, шлите н***й! Так далеко, чтобы б***ь не видеть никогда! А то будете как я жить))) два малыша и никакой финансовой поддержки! я не жалуюсь, просто предупреждаю! Чтобы вам не было жалко моих бывших)))", — призналась Айза в своем Instagram.

Первый муж Айзы, рэпер Гуф, который не скрывает своих теплых, но неоднозначных чувств к бывшей, отреагировал на пост комментарием "Обожаю тебя!". Айза не ответила, а поклонники ничего пока не поняли.