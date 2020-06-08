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Модель показала изъяны тела в белье и созналась в ретуши ягодиц на старых фото 

Lenta.ru 3 часа назад
Модель показала фото в белье и созналась в фотошопе
Фото: @hjgflanagan
Британская актриса и модель Хелен Флэнэген (Helen Flanagan) поделилась серией откровенных кадров и созналась, что в прошлом увеличивала ягодицы с помощью фотошопа для постов в соцсетях. Соответствующая запись появилась в ее Instagram-аккаунте.
29-летняя модель снялась в розово-голубом кружевном комплекте нижнего белья бренда Pour Moi и продемонстрировала несовершенства своего тела. На кадрах волосы Флэнэген завернуты в белое полотенце.
@hjgflanagan
«У меня есть целлюлит, у меня плоская попа. Я фотошопила ее на фотографиях из-за неуверенности в себе», — подписала она публикацию.
Также знаменитость отметила, что перестала редактировать снимки, чтобы быть примером для своих дочерей.
Подписчики восхитились внешним видом видом Флэнэген и поблагодарили ее за честность.
«Ты выглядишь прекрасно. Спасибо за такой пост!», «Тебе не нужен фотошоп, потому что ты невероятна!», «Ты красива снаружи и изнутри!», «Это лучший пост, который я видела!» — комментировали они публикацию, которая набрала больше 70 тысяч лайков.
В июне девушка начала выкладывать фото изъянов своего тела без фотошопа и прославилась. Бодипизотивная блогерша Чесси Кинг (Chessie King) делится в своем Instagram снимками в белье в естественных позах, демонстрируя неровности кожи, жировые складки и целлюлит. «Это действительно облегчает жизнь и придает уверенности», — отметила она.
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