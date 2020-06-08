Марат Башаров прославился за счет ролей в кино. Однако в последнее время в СМИ все чаще обсуждают его личную жизнь. Ранее Екатерина Архарова , его первая официальная жена, обвинила актера в рукоприкладстве во время развода. А недавно еще одна бывшая жена Елизавета Шевыркова дала интервью, в котором поведала о жестокости артиста. По ее словам, мужчина избил ее во время беременности, а потом на глазах сына сломал ей палец и нос.

Сам Башаров не отрицает, что действительно поднимал на жен руку. При этом он заверяет, что не слушает, что они рассказывают о нем. Однако репутация актера и телеведущего уже подмочена. Его даже хотят лишить Государственной премии РФ и звания заслуженного артиста Татарстана. Пока бывшие жены только подливают масла в огонь, за Марата вступилась его дочка Амелия, которую ему подарила бывшая гражданская супруга Елизавета Круцко . 15-летняя девушка время от времени видится с отцом. Видеообращение наследницы артиста было показано в эфире передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ.

«Я хочу сказать, что мой папа — просто прекрасный человек, прекрасный актер и прекрасный отец. Я его люблю очень сильно. Его поливают грязью не за правдивую историю. Люди не знают настоящей правды. Хочу обратиться к Лизе и Кате. Вспомните, как много всего хорошего делал вам мой папа. И сейчас просто снова начать топить, делать больно, поливать грязью снова… Зачем это все надо? Будьте добрее и будьте счастливы, живите своей жизнью», — высказалась Амелия.

О чем именно говорит девушка, пока остается тайной. Ведь ранее Архарова заверяла, что Башаров избил ее до состояния комы, а Шевыркова отмечала, что он страдал алкогольной зависимостью и отказывался лечиться. 45-летний телеведущий ранее опубликовал видео, на котором запечатлена его ссора с Шевырковой. Он хотел доказать, что его обижают зря. На самом деле, артист содержит не только сына, но и ее саму.