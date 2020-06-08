Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ведущий НТВ раскрыл последствия коронавируса для организма 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Ведущий НТВ раскрыл последствия коронавируса
Фото: Lenta.ru
Ведущий телеканала НТВ Оскар Кучера рассказал, что вылечился от коронавируса, но до сих пор ощущает последствия заболевания в своем организме. О том, как протекала болезнь, кучера рассказал «Комсомольской правде».
45-летний телеведущий отметил, что переболел тяжело: шесть дней у него была температура и постельный режим, а еще неделю он восстанавливался после лечения.
«До сих пор периодически тяжеловато полной грудью вдохнуть», — добавил Кучера.
«У меня не было как таковой пневмонии, но я не могу понять, либо это психосоматика, либо что-то другое», — уточнил он свое текущее состояние.
Кучера заключил, что сходит к доктору для консультации.
Он пояснил, что в настоящее время остался без работы, так как телевидение находится на каникулах, а киносъемки и работа в театре — на паузе из-за пандемии коронавируса.
Видео дня. Герои «Фабрики звезд», так и не ставшие звездами
Последние новости
Собянин объявил об отмене режима самоизоляции и пропусков Собянин объявил об отмене режима самоизоляции и пропусков Сторонники Байдена обнаружили полезность Берни Сандерса Сторонники Байдена обнаружили полезность Берни Сандерса В Москве продлили масочный режим В Москве продлили масочный режим
Звёзды , Оскар Кучера , Комсомольская правда , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что творится в российских вебкам-студиях
Что творится в российских вебкам-студиях
Настя Каменских засветила грудь на потеху публике
Настя Каменских засветила грудь на потеху публике
Модель прославилась откровенными фото в бикини
Модель прославилась откровенными фото в бикини
От близости с незнакомцем до шалостей с начальником: к чему…
От близости с незнакомцем до шалостей с начальником: к чему…
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Что делать с ломкими и пожелтевшими ногтями
02:11
Что делать с ломкими и пожелтевшими ногтями
Красота
Что стало с малышами, усыновленными певицей «Миража»
03:14
Что стало с малышами, усыновленными певицей «Миража»
Звёзды Дети
Почему перед домом нельзя сажать ель
02:29
Почему перед домом нельзя сажать ель
Дом и сад
Почему Людмила Зыкина ушла в одиночестве
44:12
Почему Людмила Зыкина ушла в одиночестве
Звёзды
Вся подноготная «органических » продуктов
06:13
Вся подноготная «органических » продуктов
Еда Здоровье
Как кумир 90-х стал американским отцом-одиночкой
03:12
Как кумир 90-х стал американским отцом-одиночкой
Звёзды Дети
Зачем Жигунов завел роман с копией Заворотнюк
03:04
Зачем Жигунов завел роман с копией Заворотнюк
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение