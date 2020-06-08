Ведущий НТВ раскрыл последствия коронавируса

Ведущий телеканала НТВ Оскар Кучера рассказал, что вылечился от коронавируса, но до сих пор ощущает последствия заболевания в своем организме. О том, как протекала болезнь, кучера рассказал «Комсомольской правде».

45-летний телеведущий отметил, что переболел тяжело: шесть дней у него была температура и постельный режим, а еще неделю он восстанавливался после лечения.

«До сих пор периодически тяжеловато полной грудью вдохнуть», — добавил Кучера.

«У меня не было как таковой пневмонии, но я не могу понять, либо это психосоматика, либо что-то другое», — уточнил он свое текущее состояние.

Кучера заключил, что сходит к доктору для консультации.

Он пояснил, что в настоящее время остался без работы, так как телевидение находится на каникулах, а киносъемки и работа в театре — на паузе из-за пандемии коронавируса.