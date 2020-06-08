Брежнева оголила ягодицы в кремовом купальнике

Вера Брежнева не скрывает, что карантин стал для нее возможностью отдохнуть. Два месяца она провела в загородном особняке со своим супругом Константином Меладзе . Обычно певица оберегает личную жизнь. Но в самоизоляции она не раз делилась совместными фото с возлюбленным и даже пела с ним в дуэте. Ко всему прочему, артистка провела время со своей младшей дочкой Сарой. При этом девушка успела соскучиться по работе и выходам в свет.

Однако первые летние выходные Вера провела вне дома. Она отправилась на озеро. В шляпе и нежном топе певица покаталась на лодке, наслаждаясь солнцем и природой. Потом в комнате перед тем как отправится загорать, девушка запечатлела себя в кремовом купальнике. Брежнева позировала спиной к камере. Она похвасталась безупречными ногами, бедрами и осиной талией. Волосы артистка элегантно собрала в пучок.

@ververa

«Наконец-то надела купальник», — похвасталась звезда. Вера Брежнева.

Поклонники восхитились формами Веры. 38-летняя девушка сразила фанатов фигурой и природной красотой.

«Нереальные ноги», «как хороша», «Ноги, как у цапли — длиннющие», «Худышка наша», — стали обсуждать фото пользователи Сети.

Отметим, что артистка редко оголяется. Она предпочитает демонстрировать фигу своему мужу. Ранее она признавалась, что присылает Меладзе пикантные кадры.