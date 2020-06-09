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Лучшие модели мира раздеваются, скучая по пляжам 

New Magazine 3 часа назад
Лето наступило даже в наших широтах. Пока на море нет возможности поехать, однако никто не отменял загара на даче или в парке.

Бар Рафаэли

Бар Рафаэли повезло больше. Самая сексуальная женщина 2012 и 2013 годов по версии журнала Maxim живет в Израиле, где уже давно жара. Модель, которая, кстати, не так давно стала мамой во второй раз, продемонстировала свою идеальную фигуру в нескольких купальниках: раздельном черном и слитном бежевом. Можно отметить, что в любом она выглядит прекрасно. Кстати, Бар не любит эффект пуш ап, она за естественность. Заметьте, для фото она даже не стала делать макияж.

Алессандра Амбросио

Модель уже давно радуется солнцу в далекой Калифорнии. Амбросио наиболее известна работой с Victoria’s Secret. Сейчас модели 39 лет, но она продолжает успешно сниматься в рекламе. Как утверждает сама модель, она родилась с геном стройности, поэтому у нее нет никаких проблем с лишним весом даже после беременности и родов. Алессандра мама двоих детей. Модель открыла свой собственный бренд одежды, в котором представлены и купальники.

Адриана Лима

Еще одна бразильская красавица успела загореть в Майами. Модель выбрала бикини черного цвета. По версии сайта models.com Лима возглавляет список самых сексуальных моделей уже семь лет подряд. Адриана тоже не жалуется на недостатки своей фигуры, хотя она уверяет, что постоянно занимается спортом.

Катя Григорьева

Наша соотечественница, жена футболиста Антона Шунина еще до беременности успела устроить фотоессию к пляжному сезону 2020. Сейчас молодой маме не до этого, как мы помним, она совсем недавно родила первенца. Но, как это бывает, у моделей, спустя пару месяцев они снова в строю и с великолепной фигурой. И как им это удается?

Изабель Гулар

Бразильская модель, которая обосновалась в Париже, как только в столице Франции появились первые лучики солнца, сразу же бросилась загорать. Причем, иногда она это делала в купальнике во дворе своего дома, а иногда прямо в пижаме на балконе. Что ж, в любом случае, выглядела она сногсшибательно!
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Звёзды , Фото , Изабель Гулар , Антон Шунин
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