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Пробки из Майбахов и Ролс-Ройсов: Чехова рассказала о гуляниях на Патриках в период самоизоляции 

Экспресс газета 2 часа назад
«Пробки из Майбахов и Ролс-Ройсов»
Фото: Экспресс газета
Сегодня стало известно об отмене ограничительных мер в столице. А уже вчера на Патриарших прудах, главном тусовочном месте столицы, было не протолкнуться.
Анфиса Чехова, которая с самого начала игнорировала режим самоизоляции, рассказала о том, как Москва встречала лето.
«Вчера на Патриках были народные гуляния. Все модные, веселые, с собачками. Заказывали еду на вынос из ресторанчиков и ели на лавочках или прямо на траве у пруда) Пробки из Майбахов, Ламборджини и Ролс-Ройсов. Особенно запомнился кабриолет в котором сидели элегантные мужчина и женщина в широкополых соломенных шляпах», — поделилась своими наблюдениями счастливая Анфиса.
Патриаршие пруде — это еще и место, где обитают российские звезды. Там живет бывшая возлюбленная Федора Бондарчука Светлана, за квартиру в этом месте боролась Божена Рынска. Пожалуй, по популярности с этим местом могут сравниться только Хамовники. Но там предпочитают жить молодые и свободные артисты.
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Звёзды , Анфиса Чехова , Федор Бондарчук
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