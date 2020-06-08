«Пробки из Майбахов и Ролс-Ройсов»

Сегодня стало известно об отмене ограничительных мер в столице. А уже вчера на Патриарших прудах, главном тусовочном месте столицы, было не протолкнуться.

Анфиса Чехова , которая с самого начала игнорировала режим самоизоляции, рассказала о том, как Москва встречала лето.

«Вчера на Патриках были народные гуляния. Все модные, веселые, с собачками. Заказывали еду на вынос из ресторанчиков и ели на лавочках или прямо на траве у пруда) Пробки из Майбахов, Ламборджини и Ролс-Ройсов. Особенно запомнился кабриолет в котором сидели элегантные мужчина и женщина в широкополых соломенных шляпах», — поделилась своими наблюдениями счастливая Анфиса.