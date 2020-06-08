Оскар Кучера рассказал о последствиях коронавируса 

Актер и телеведущий Оскар Кучера рассказал, как ощущает себя после лечения от коронавируса. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Ведущий НТВ поделился, что ощущает последствия заболевания в своем организме. Его болезнь протекала тяжело: на протяжении шести дней у него была температура и постельный режим. После Оскар Кучера еще неделю восстанавливался.

«До сих пор периодически тяжеловато полной грудью вдохнуть…», — рассказал телеведущий.

По словам Оскара Кучеры, у него "не было как таковой пневмонии". Он добавил, что планирует сходить к врачу.

Кроме того, телеведущий рассказал, что временно остался без работы. Работа в театре и съемки кино приостановлены из-за пандемии коронавируса, а телевидение на каникулах.