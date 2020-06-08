«Прикладывалась она ежедневно, каждый день»

Владислав Фоменко стал героем передачи «Прямой эфир». Он утверждает, что балерина скрывает от него ребенка и не возвращает крупный долг.

Бизнесмен из Твери Владислав Фоменко недавно дал интервью, в котором заявил о своем романе с Анастасией Волочковой. Мужчина стал утверждать, что у них случились отношения в 2014 году. По словам Владислава, на балерину он тратил много денег, только один поход в ресторан обходился ему в 250 тысяч рублей. Также он помог звезде сделать ремонт в ее роскошном особняке, нашел бригаду рабочих. Но вот танцовщица не расплатилась с теми, кто делал у нее ремонт. Бизнесмен утверждает, что она его подставила.

По словам Фоменко, он отдал около 2, 7 миллионов рублей, чтобы рабочая бригада не стала устраивать разбирательств с ним, а в целом Волочкова должна ему около 30 миллионов рублей. Мужчина утверждает, что разочаровался в балерине, когда она на него обиделась, не получив мангал за 400 тысяч рублей. При этом бизнесмену интересно, что стало с ребенком, которого якобы от него ждала Анастасия. Он заверил, что во время романа артистка сообщила ему о беременности.

В студии передачи «Прямой эфир» Фоменко заявил, что хочет увидеться с Волочковой. Мужчина намерен вернуть долг, который до сих пор не выплатила блондинка, и узнать, где их ребенок.

«Да, она мне нужна! И общая сумма вообще, не считая того, что я отдал, исходя из договора, это 30 миллионов рублей. На доверии к Насте застройщики покупали материал. Настя говорила, что расплатится с ними по чекам», — высказался он. Владислав Фоменко.

Бизнесмен показал дом, в котором проживал с Анастасией, ее мамой и дочкой Ариной. Особняк находится в элитном поселке на окраине Москвы.

«С мамой и дочкой мы были в хороших отношениях. Ей оплачивал все бывший ее супруг. Это дорогое место, обустроенное. Фото, где Волочкова сидит на купели, делал я в данном доме. У нас происходили вечеринки, алкоголь, кальяны. Она не стеснялась, что рядом мама, дочь. Основное время, конечно, проводили в отелях», — поведал Фоменко.

«Что касается алкоголя. Когда она просыпается, то часто идет в ресторан. На столе у нее сразу ром. Прикладывалась она ежедневно, каждый день. Я пытался ее ограничивать, но у меня ничего не выходило. Для нее алкоголь был на первом месте. Совместные планы на будущее мы строили. Настя хотела семьи, хотела замуж, хотела ребенка. Когда зашла речь о том, что «у меня задержка», я ее просил завязать с алкоголем. Этого она не делала совершенно. Она заметно стала поправляться. Видно было, можно же определить, прям живот», — также рассказал бизнесмен.

В студии появился Никита Джигурда . Он стал защищать свою подругу. «Шакалята! По-пацански тебя порвать надо», — сказал артист.

Также Андрею Малахову удалось найти некую Юлию, которая заявила, что Фоменко — мошенник. Мужчина, по ее словам, продал за ее спиной ее машину и деньги ей не отдал.

«Влад 100% аферист. На любовника он мало тянет», — заявила женщина.

Более того, бизнесмен был судим за мошенничество уже с другой женщиной, у которой тоже тайно продал машину.