Cкандалы, произошедшие на похоронах знаменитостей

WomanHit.ru вспомнил случаи, омрачившие прощания с любимыми артистами

В Сети появились новости с громкими заголовками о том, что Алексей Панин устроил скандал на прощании с актером Михаилом Кокшеновым. СМИ писали о том, что после оскорблений в бездарности ушедшего человека, родственники ушедшего выгнали актера с церемонии. Сам Панин отрицает эти обвинения, отвечая РБК: «Это паноптикум просто. Это не так, это все желтая пресса». Хотя этот случай не подтвердился, ранее известны несколько ситуаций, когда приглашенные на церемонию прощания повели себя некрасиво.

На прощании с певицей Юлией Началовой знаменитостям пришлось стоять в общую очередь вместе с поклонниками артистки. Как пишет Газета.RU, Филипп Бедросович был недоволен тем, что для известных личностей не продумали отдельного прохода к гробу через служебный вход, и высказал претензию организаторам, на что они отшутились и предложили ему вернуться в очередь к другим людям. Но, несмотря на мокрый снег и холод, артист выстоял и попрощался с подругой.

Светский журналист, которому приписывали роман с Анастасией Волочковой после публикации их совместных видео, резко высказался на поохоронах Вилл Токарева. Мужчине не понравилось, что друзья исполнителя написали в соцсетях прощальные посты, но проститься вживую не приехали. «Бессовестные люди! Не могли с человеком прийти проститься! Даже не прийти, а приехать на пару минут на элитном авто с водителем!» — сказал Сорокин, как передает издание Дни.ру. По их словам, его укор был адресован Любови Успенской Виктории Цыгановой , которые близко общались с Токаревым.

Егор Пугачев

Телеканал 360 сделал ролик о мужчине, который уже 30 лет приходит на проводы знаменитостей и снимает приезжающих на прощание звезд на видео для личного блога. Мужчина делает короткие ролики и выкладывает их с комментариями на страницу. По его словам, делает он это для тех, кто не может сам прийти на проводы любимого артиста.