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В последний путь: скандалы, произошедшие на похоронах знаменитостей 

WomanHit.ru 3 часа назад
Cкандалы, произошедшие на похоронах знаменитостей
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru вспомнил случаи, омрачившие прощания с любимыми артистами
В Сети появились новости с громкими заголовками о том, что Алексей Панин устроил скандал на прощании с актером Михаилом Кокшеновым. СМИ писали о том, что после оскорблений в бездарности ушедшего человека, родственники ушедшего выгнали актера с церемонии. Сам Панин отрицает эти обвинения, отвечая РБК: «Это паноптикум просто. Это не так, это все желтая пресса». Хотя этот случай не подтвердился, ранее известны несколько ситуаций, когда приглашенные на церемонию прощания повели себя некрасиво.

Филипп Киркоров

На прощании с певицей Юлией Началовой знаменитостям пришлось стоять в общую очередь вместе с поклонниками артистки. Как пишет Газета.RU, Филипп Бедросович был недоволен тем, что для известных личностей не продумали отдельного прохода к гробу через служебный вход, и высказал претензию организаторам, на что они отшутились и предложили ему вернуться в очередь к другим людям. Но, несмотря на мокрый снег и холод, артист выстоял и попрощался с подругой.

Денис Сорокин

Светский журналист, которому приписывали роман с Анастасией Волочковой после публикации их совместных видео, резко высказался на поохоронах Вилл Токарева. Мужчине не понравилось, что друзья исполнителя написали в соцсетях прощальные посты, но проститься вживую не приехали. «Бессовестные люди! Не могли с человеком прийти проститься! Даже не прийти, а приехать на пару минут на элитном авто с водителем!» — сказал Сорокин, как передает издание Дни.ру. По их словам, его укор был адресован Любови Успенской и Виктории Цыгановой, которые близко общались с Токаревым.

Егор Пугачев

Телеканал 360 сделал ролик о мужчине, который уже 30 лет приходит на проводы знаменитостей и снимает приезжающих на прощание звезд на видео для личного блога. Мужчина делает короткие ролики и выкладывает их с комментариями на страницу. По его словам, делает он это для тех, кто не может сам прийти на проводы любимого артиста.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Виктория Цыганова , Алексей Панин , Денис Сорокин , Любовь Успенская , Газета.Ru , РБК , Телеканал "360° Подмосковье"
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