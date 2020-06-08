«Гнилые фрукты, фу!»: Навка показала свой завтрак 

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Фигуристка Татьяна Навка показала подписчикам свой завтрак. Она опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии 45-летней спортсменки яичница с помидорами, огурцами и сосисками, чай, фрукты и ягоды: клубника, персики, абрикосы, черешня и алыча.

"Наконец-то можно позавтракать на улице", — подписала снимок фигуристка.

@tatiana_navka

Однако подписчиков шокировал завтрак Татьяны Навки. Их удивило, что спортсменка ест сосиски.

«Татьяна, какой-то завтрак у Вас странный, показушный, Вы и сосиски, не верю!».

Кроме того, пользователи Сети заметили, что фрукты на столе Навки не отличаются первой свежестью и уже подгнили.