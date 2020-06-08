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«Гнилые фрукты, фу!»: Навка показала свой завтрак 

Анастасия Иванова 3 часа назад
«Гнилые фрукты, фу!»: Навка показала свой завтрак
Фото: @tatiana_navka
Фигуристка Татьяна Навка показала подписчикам свой завтрак. Она опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте.
На фотографии 45-летней спортсменки яичница с помидорами, огурцами и сосисками, чай, фрукты и ягоды: клубника, персики, абрикосы, черешня и алыча.
"Наконец-то можно позавтракать на улице", — подписала снимок фигуристка.
@tatiana_navka
Однако подписчиков шокировал завтрак Татьяны Навки. Их удивило, что спортсменка ест сосиски.
«Татьяна, какой-то завтрак у Вас странный, показушный, Вы и сосиски, не верю!».
Кроме того, пользователи Сети заметили, что фрукты на столе Навки не отличаются первой свежестью и уже подгнили.
«Фрукты ПОДГНИЛИ, какой ужас!», «Переверните абрикос», «Разрыв шаблона», «Гнилые фрукты, фу!», — написали в комментариях.
Ранее "Рамблер" сообщал, что дочь Марата Башарова впервые рассказала об отце.
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Звёзды , Татьяна Навка , Марат Башаров
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