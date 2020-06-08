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«Звезды притворяются нищими!»: экс-стилист Пугачевой врезал Пригожину и Гогену 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
«Звезды притворяются нищими!»
Фото: ИД "Собеседник"
Стилист Джорд Ровалс, работавший с Аллой Пугачевой и Джулией Робертс, в ужасе от высказываний «нищих» звезд. Слова Иосифа Пригожина, Гогена Солнцева и других знаменитостей выводят его из себя. Ровалс призывает знаменитостей прекратить истерию.
— Я в шоке от всех этих представителей шоу-бизнеса и продюсеров, которые сидят и плачутся! — восклицает Джордж. — Нищими они только притворяются! А когда набивали себе карманы и брали по сорок тысяч евро за сольный концерт, им было хорошо! Тогда они ни о ком не вспоминали!
Ровалс уверяет: российские знаменитости настолько богаты, что могут жить безбедно до конца своих дней. Поэтому оказывать им поддержку государство не должно.
— Они половину России могут накормить, — говорит Ровалс. — У них же привычка хранить деньги с рождения. Они не тратят, как простые люди, в магазинах одежды, в салонах красоты. Они привыкли, что им все дарят: и квартиры, и машины, и меха, и жемчуга! Когда я начал брать деньги со звезд, они все с ума сошли. Я говорю: «Пора платить за работу!» Так они плакаться начали!
Одна Клара Новикова порядочная! Я ей как-то подарил карту на обслуживание в своем салоне на пятьдесят тысяч долларов. Так она после этого ни разу не пришла. Хотя до этого всегда ходила и платила за работу. Новикова так и сказала: «Бесплатно ходить не буду. Любая работа должна оплачиваться!» Вот она молодец! А все остальные — хапуги! Доставайте из комодов, из кубышек, из подушек, в которых вы храните свои миллионы! Доставайте и тратьте! Вы жадные. У мира эпидемия коронавируса, а у наших звезд — эпидемия жадности. И с каждым годом эта болезнь усугубляется!
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