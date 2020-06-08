«Звезды притворяются нищими!»

— Я в шоке от всех этих представителей шоу-бизнеса и продюсеров, которые сидят и плачутся! — восклицает Джордж. — Нищими они только притворяются! А когда набивали себе карманы и брали по сорок тысяч евро за сольный концерт, им было хорошо! Тогда они ни о ком не вспоминали!

Ровалс уверяет: российские знаменитости настолько богаты, что могут жить безбедно до конца своих дней. Поэтому оказывать им поддержку государство не должно.

— Они половину России могут накормить, — говорит Ровалс. — У них же привычка хранить деньги с рождения. Они не тратят, как простые люди, в магазинах одежды, в салонах красоты. Они привыкли, что им все дарят: и квартиры, и машины, и меха, и жемчуга! Когда я начал брать деньги со звезд, они все с ума сошли. Я говорю: «Пора платить за работу!» Так они плакаться начали!