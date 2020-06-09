Известные папы, которые не общаются со своими детьми

Если честно, толика обаяния этих мужчин теперь утрачена для нас навсегда. Обстоятельства бывают разными, но отказываться от своих собственных детей…?

Сыновья Юрия Стоянова отказались носить его отчество и фамилию

Все знают Юрия Стоянова как счастливого семьянина: в третьем браке с женой Еленой у него подрастает 15-летняя дочь Екатерина. Юрий тепло принял и падчериц от второго брака с Мариной Венской и даже называет их собственными дочками.

Меньше всего повезло его родным сыновьям, Николаю и Алексею, которые родились в первом браке, продлившимся всего пять лет. Первая жена не простила Юрию новых отношений и запретила видеться с детьми.

Юрий недолго горевал и вычеркнул их из собственной жизни, не предпринимая попыток сближения. Алексей и Николай тоже отреклись от собственного отца, сменив не только фамилию, но и отчество, став Николаем Максимовичем и Алексеем Максимовичем Хлоповыми.

Андрей Аршавин бросает всех детей и скрывается от уплаты алиментов

Мы уже писали о недостойном поведении знаменитого футболиста и его скандальном уходе из семьи. Общественность осудила Андрея Аршавина, который оставил беременную жену Юлию и двоих маленьких детей без алиментов и любых средств к существованию. Прошло уже много лет, Юлия Барановская стала успешной телеведущей и добилась решения суда в пользу детей, по которому футболист обязан отчислять половину своего дохода.

Правда, Аршавин и тут ведет себя по-свински, задолжав детям уже больше 7 миллионов рублей!

Удивительно другое: Андрей умудрился повторить то же самое и с новой семьей. Точно так же громко он развелся с Алисой Казьминой , выселив ее из дома вместе с их общей дочерью Есенией. После этого наш пострел переметнулся к подросшим детям из первой семьи, и в инстаграме футболиста полным-полно фотографий с Артемом, Арсением и Яной… Пойди-разбери, что там у него происходит!

Александр Цекало забыл о существовании дочери Евы

Шоумен Александр Цекало не отличается постоянством и не так давно удивил общественность очередным, уже четвертым браком. К своим 59 годам Александр в предыдущих браках успел обзавестись тремя детьми. И если младшие, родившиеся в предпоследнем браке с Викторией Галушко (сестрой Веры Брежневой ), стали желанными и любимыми, первенцу не повезло.

Первую дочь, появившуюся в браке с Лолитой Милявской, Александр не очень-то ждал.

В то время он был увлечен карьерой, гнался за славой, а это никак не соотносилось с тяготами родительства. Ходило немало слухов, мол, Ева и не его вовсе дочь, говорили и о том, что у нее аутизм…

Как бы то ни было, в воспитании дочери Александр не принимал никакого участия, а потом и вовсе радостно ушел в другие отношения, закрыв эту страницу своей жизни навсегда.

Александр Малинин считает детей от первых двух браков ошибкой

Отношения известного эстрадного исполнителя со своими женами и детьми далеки от идеальных. Первый брак с участницей ВИА «Поющие гитары», Инной Курочкиной, распался всего после двух лет. Инне пришлось бросить музыкальную карьеру, чтобы одной воспитывать сына Никиту, с которым Малинин не поддерживает отношения, несмотря на то что тот пошел по его стопам и занимается музыкальной карьерой (участник «Фабрики звезд-3»).

Но и второй брак, с Ольгой Зарубиной, не сложился: снова развод со скандалом и снова через два года.

Родившуюся в нем дочь Киру Александр Малинин не признавал, даже после подтвердившего отцовство ДНК-теста.

Зарубина вышла замуж второй раз и увезла дочь с собой в Штаты, запретив видеться с отцом. Малинин, впрочем, и сам рад был забыть о второй «ошибке юности», как он сам это назвал.

Что ж, третья жена, Эмма Залукаева, удержалась на троне супруги Малинина. В этом браке Александр не только воспитал собственных двойняшек, но и усыновил сына Эммы от предыдущего брака, и даже дважды стал дедушкой. И изменился до неузнаваемости. Что скажете: чудеса случаются, или мудрая Эмма просто не выносит сор из избы?