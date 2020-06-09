Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь Ефремова резко высказалась о пьяном ДТП отца 

Екатерина Ёлкина 5 часов назад
Дочь Ефремова резко высказалась о пьяном ДТП отца
Фото: РИА Новости
Накануне известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП на Садовом кольце. Нетрезвый артист вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с фургоном. Сам Ефремов не пострадал, а водитель фургона в тяжелом состоянии со множеством травм был доставлен в больницу. Позже СМИ сообщили, что водитель фургона скончался от полученных травм.
@amefremova
Дочь актера Анна-Мария узнала о случившемся от третьих лиц и отреагировала достаточно спокойно. Поскольку отец находился в "невменяемом" состоянии, она не поехала на место происшествия, позже его увезли на медицинское освидетельствование.
@amefremova
На многочисленные запросы от взволнованных подписчиков Анна-Мария ответила в Instagram.
@amefremova
Дочь уверена, что отец и сам вполне может разобраться в ситуации, а за руль нельзя было садиться пьяным. Анна-Мария готова и к тому, что отца могут посадить, и не отказывается носить ему передачи и помогать младшим детям.
Ранее "Рамблер" писал о том, что дочь Ефремова хочет сменить пол и жениться на подруге.
Видео дня. Почему перед домом нельзя сажать ель
Женский форум 97
Звёзды , Михаил Ефремов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что творится в российских вебкам-студиях
Что творится в российских вебкам-студиях
Исхудавшая Лолита в мини-платье взбудоражила Сеть
Исхудавшая Лолита в мини-платье взбудоражила Сеть
Настя Каменских засветила грудь на потеху публике
Настя Каменских засветила грудь на потеху публике
«Сосисоны и гнилые фрукты»: Навка шокировала завтраком
«Сосисоны и гнилые фрукты»: Навка шокировала завтраком
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Болезни, которые легко подцепить в салоне красоты
06:11
Болезни, которые легко подцепить в салоне красоты
Красота Здоровье
Стало известно, что происходит с Джигарханяном
01:13
Стало известно, что происходит с Джигарханяном
Звёзды Здоровье
Что делать с ломкими и пожелтевшими ногтями
02:11
Что делать с ломкими и пожелтевшими ногтями
Красота
Что стало с малышами, усыновленными певицей «Миража»
03:14
Что стало с малышами, усыновленными певицей «Миража»
Звёзды Дети
Почему перед домом нельзя сажать ель
02:29
Почему перед домом нельзя сажать ель
Дом и сад
Почему Людмила Зыкина ушла в одиночестве
44:12
Почему Людмила Зыкина ушла в одиночестве
Звёзды
Вся подноготная «органических » продуктов
06:13
Вся подноготная «органических » продуктов
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение