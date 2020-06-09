Дочь Ефремова резко высказалась о пьяном ДТП отца 

Накануне известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП на Садовом кольце. Нетрезвый артист вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с фургоном. Сам Ефремов не пострадал, а водитель фургона в тяжелом состоянии со множеством травм был доставлен в больницу. Позже СМИ сообщили, что водитель фургона скончался от полученных травм.

@amefremova

Дочь актера Анна-Мария узнала о случившемся от третьих лиц и отреагировала достаточно спокойно. Поскольку отец находился в "невменяемом" состоянии, она не поехала на место происшествия, позже его увезли на медицинское освидетельствование.

@amefremova

На многочисленные запросы от взволнованных подписчиков Анна-Мария ответила в Instagram.

@amefremova

Дочь уверена, что отец и сам вполне может разобраться в ситуации, а за руль нельзя было садиться пьяным. Анна-Мария готова и к тому, что отца могут посадить, и не отказывается носить ему передачи и помогать младшим детям.