Как выглядели российские певицы в начале карьеры

Героини этой статьи докажут, что работа над собой и умелый пиар приносит роскошь, богатство, успех и прочую славу. Не верите? Убедитесь сами.

Российская фолк-певица Пелагея Ханова родилась в Новосибирске и с детства влюбляла в себя окружающих с помощью необычного тембра и старорусского имени. Когда девочке было девять, слава о «русской Эдит Пиаф» и «символе возрождающейся России» уже гремела на весь мир. Пелагее рукоплескали все: от Ельцина и Хиллари Клинтон до Жака Ширака и Патриарха всея Руси.

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Волшебный голос Пелагеи остался таким же глубоким и мощным, а вот внешний облик русской красавицы претерпел ряд изменений. Певица постепенно отходит от сарафанов и кокошников (они остались лишь на афишах) и вместо них подбирает элегантные вечерние наряды. Что думаете об этой тенденции?

Победа в «Фабрике звезд-2» стала для 16-летней Полины стартовой точкой эволюции. Тогда она носила на себе непритязательные платья и лишние килограммы. С годами колхозные прикиды сменились на изысканные туалеты, килограммы растаяли, а певица превратилась в лицо Instagram-бренда, за которым следят восемь миллионов фанатов. Впечатляющие изменения, согласны?

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Помните клип группы «ВИА Гра» на песню «Биология», где горячие девушки в кожано-металлическом белье призывали изучить эту науку до конца? Так вот, «рыженькая» призывающая — Лобода в начале певческой карьеры.

С тех пор Светлана сменила рыжий цвет волос на блонд, а выступления в группе — на сольники. Заручившись поддержкой продюсера Нателлы Крапивиной , девушка перестала использовать свой псевдоним и основала бренд LOBODA.

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Когда певицу спрашивают о пластике, она утверждает, что не делала операций ни на лице, ни на теле, поскольку времени на это у нее нет. По словам артистки, внешнее преображение — заслуга 1,5-часового массажа лица и физических упражнений. И неважно, правда это или нет, ведь Лобода выглядит шикарно, даже после рождения двух дочерей. Или вам так не кажется?

Ольгу трудно назвать певицей. Но раз она так себя позиционирует, мы не упустили случая заглянуть в начало ее творческого пути. Впервые Бузова предстала перед зрителем как участница, а потом и ведущая реалити-шоу «Дом-2». В ту пору Ольга баловалась перекисью водорода, нещадно загорала и питала слабость к скандальным выходкам.

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Любовь Бузовой к скандалам не угасла, однако теперь девушка носит темное каре, инвестирует в криптовалюты, снимается в клипах на собственные песни и считает себя самой известной женщиной-брендом и главным трендсеттером России. Разделяете ее мнение?

Ани Лорак

Ани Лорак, она же Каролина Куек, продиралась к успеху сквозь боль, пот и слезы. В семье будущей звезды катастрофически не хватало денег, поэтому шестилетнюю Каролину вместе с братьями отдали на воспитание в интернат. Такой поворот судьбы не сломил девочку, а сделал сильнее.

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В начале тысячелетия певица отказалась от невзрачного амплуа «типичной звезды девяностых» и придумала узнаваемый сценический образ, который подчеркнул ее достоинства. А ряд побед в певческих конкурсах, поддержка продюсеров и дружба с людьми вроде Киркорова и Меладзе помогли Каролине превратиться в Ани Лорак и прославиться. Успех вдохновляет, согласны?