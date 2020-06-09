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Почему Киркоров встал на колени перед Газмановым 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Почему Киркоров встал на колени перед Газмановым
Фото: Teleprogramma.pro
Певец Олег Газманов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как познакомился со своей второй женой Мариной Муравьевой. Также он вспомнил, как однажды поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров встал перед ним на колени.
«Я сразу влюбился в Маринку. Познакомились мы на гастролях в Воронеже. Она просто шла по улице. Я влюбился в нее со спины. Попросил барабанщика окликнуть ее. Потом она пришла ко мне на концерт. Я ее встретил. Ну и все — пропал. Это нельзя описать словами. Только музыкой и поэзией. С тех пор прошло больше тридцати лет. Я сейчас ее люблю даже больше, чем тогда. Так бывает. Потихоньку с годами мы сближались».
«А потом родилась песня «Единственная моя», которую я посвятил Марине. Она нас очень сблизила, конечно. Эту композицию потом еще пел мой друг Филипп Киркоров. Он однажды после концерта встал на колени и сказал: «Продай мне ее». Я разрешил ему петь эту красивую композицию. Причем его поклонники считают, что он поет ее лучше меня»,
— заметил исполнитель.
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