Хилькевич решила поменять имя младшей дочки 

Актриса собирается посетить ЗАГС.
Прославившаяся благодаря комедийному сериалу «Универ» Анна Хилькевич воспитывает двух детей: дочерей Арианну и Марию. Недавно теледива решила поменять имя младшей наследницы. Выяснилось, что еще до того, как она стала мамой во второй раз, она получила огромное количество советов от своих друзей и близких на тему того, как лучше назвать девочку.
«Так интересно, наша Машенька, когда спрашиваешь как ее зовут, чаще всего отвечает «Аня», а когда я была беременна ей, несколько (!) человек советовали назвать малышку именем «МариАнна»))) но мы не послушали, потому что было бы не очень удобно кричать из комнаты: «Арианна и МариАнна, а налейте-ка мне чайку!»» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),
— пишет артистка на личной странице «Инстаграма».
«Поэтому мы решили, что Мария — отлично подходящее имя) Но у владелицы имени другое мнение… и поэтому нам пришла странная мысль — все же добавить к ее имени приставку «Анна». Только вначале) чтобы получилось Анна-Мария. Она все равно останется Марией, но опций будет поболее))) Так что осталось дождаться, когда можно будет спокойно посещать ЗАГСы, чтобы добавить 4 буквы в свидетельство о рождении»,
— резюмировала знаменитость.
Ранее Хилькевич отмечала, что у 4-летней Маши уже наблюдается сложный характер.