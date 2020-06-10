53-летний Дмитрий Нагиев — один из самых востребованных отечественных артистов. Несмотря на свою популярность, шоумен тщательно скрывает от посторонних свою семью.

Звезда сериала «Кухня» решил сделать исключение из правил и впервые откровенно рассказал о своей второй половине, с которой он вместе уже много лет. По словам актера, его возлюбленная видит актера вне придуманных им образов, а также является для него соратницей.

Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек. Я придумал себе массу новых образов, но внутри дома, семьи я остался простым парнем. Я ценю дружбу. И мне повезло: моя любимая женщина — мой лучший друг. В последнее время какие-то пародии на меня вылезли, где мое эго, мое саморисование выставляется на первый план. Но в жизни мне это совершенно не присуще. Поэтому понты далеко не в первой строке списка, без чего нет Нагиева. Любовь — вот без чего меня нет. Рука любимой в твоей руке, дети, надежды на работу — вот без чего меня нет, — разоткровенничался Нагиев.

Актер также уточнил, что, по его мнению, настоящее чувство дарит человеку легкость и ощущение покоя.

«Тот, кто говорит, что любовь — это ежедневная работа, ошибается. Старик, значит, это не любовь. Любовь — это не работа, любовь — это легкость бытия, это абсолютное взаимопонимание, растворение друг в друге, инь и ян. Это не столкновение углов, а умение найти нужный пазл, нужное время, чтобы сблизиться с человеком. Если происходит не так, то отношения превращаются в работу и рано или поздно влюбленности разрушаются», — поделился Дмитрий.

Нагиев добавил, что намеренно скрывает свою избранницу от публики — даже на светских мероприятиях он со своей любимой женщиной старается не попадать в объективы фотокамер.