Как дочь Урганта унизила его, выступив против расизма

С именем Ивана Урганта связано не так много скандалов. Но на днях в Сети громко обсуждали поведение его дочери, задевшей честь и достоинство отца.

Скандал разгорелся вокруг 19-летней Эрики, дочери супруги Урганта Натальи Кикнадзе от первого брака. Юная красавица, которую Иван всегда считал своей дочерью, учится в Нью-Йорке и живет со своим темнокожим возлюбленным Мусой. Своей яркой любви пара не скрывает, регулярно публикуя пикантные фото и видео в Instagram.

@e_ttg

Конечно, Эрика полностью поддерживает своего бойфренда сейчас, когда по всем США прокатилась волна мирных, и не очень, демонстраций против расизма. Эрика решила пройти в рядах протестующих под руку со своим возлюбленным.

Сама девушка была с безобидным плакатом "легализуйте меланин". Все бы ничего, да только на плакате у Мусы была крайне провокационная надпись:

"Система тр***ла нас жестче, чем мы "тр***ли ваших дочерей".

Lena-miro.ru/Соцсети

Конечно, надпись сразу же связали с девушкой и с ее родными, а особенно с ее популярным отцом.

"Слева в коллаже вы видите протестующую Эрику с бойфрендом. Справа — Иван Ургант обнимает ее же: свою, тогда еще маленькую, дочку.

Думала ли Эрика о том, каково будет отцу, матери, бабушкам и дедушкам читать надпись на плакате…

Протестуя против расовой дискриминации, Эрика допустила самую настоящую дискриминацию по отношению к себе самой.

Парень плюет в лицо ей, ее отцу, ее предкам, а Эрика и не думает его одернуть!", — прокомментировала ситуацию скандальный блогер Лена Миро.

Сама Эрика получила десятки комментариев о том, как ее поступок некрасив по отношению к родным. Большинство уверены, что такой плакат показывает крайне неуважительное отношение парня к семье Эрики и вообще "ко всему ее белому роду".

Конечно, чуть позже девушка поняла, какой скандал разгорелся вокруг одного плаката, который гордо нес над головой ее любимый.

Эрика решила прояснить ситуацию и опубликовала в своем Instagram текст, в котором указала, что она "не учла тот факт, что эта надпись может читаться по-другому".

"Я бы никогда не выбрала быть с теми, кто не уважает меня и мою семью. Слова на плакате никогда не были направлены ни на меня, ни на моего отца.

Темнокожие мужчины подвергаются чрезмерной сексуализации и эксплуатируются очень часто до такой степени, что они не могут соответствовать стандартам. Подумайте сами, сколько существует стереотипов на эту тему.

Что касается слова «дочерей», он написал это потому, что раньше родители некоторых его друзей не хотели, чтобы их дочери/сыновья с ним общались, потому что он не белый", — написала девушка в stories в своем аккаунте в Instagram.

После этого в дело вмешался и сам Муса, который похожим образом объяснил текст на своем плакате.