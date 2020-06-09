Лицо 5-летнего мальчика попало в кадр на одном из видео.

Известная певица, бывшая солистка группы «ВИА-Гра» Альбина Джанабаева всегда тщательно оберегала от лишнего внимания прессы и поклонников своих детей — 16— летнего Константина и 5-летнего Луку. На странице звезды в «Инстаграме» не найти совместных фотографий с сыновьями, и долгое время поклонники гадают, как же выглядят наследники артистов. Недавно Альбина разместила видео, где они вместе с семьей кормят уточек в парке, в один момент в кадр попало лицо ее младшего сына Луки.

«Семейное… Уточка — тоже мама! Пока утята не наелись она не притрагивалась к угощению…» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала певица под видео.

Пока не ясно, действительно ли Альбина хотела показать поклонникам лицо наследника или просто не обратила внимание на эту деталь и выложила ролик в соцсеть. В любом случае, подписчиков умилило такое семейное видео, они отметили теплоту и душевность момента.