Раскрыты подробности роскошной жизни Кары Делевинь

Журналисты The Sun раскрыли подробности роскошной жизни британской супермодели и открытой бисексуалки Кары Делевинь , а также рассказали о ее доходах. Информация появилась на сайте издания.

Отмечается, что 27-летняя знаменитость приобрела дом в Лос-Анджелесе у актера и музыканта Джареда Лето в 2017 году за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (130 миллионов рублей). Кроме того, она потратила еще сотни тысяч фунтов стерлингов на его ремонт.

По информации издания, модель также владеет недвижимостью в Лондоне. Известно, что интерьером комнат занимался известный дизайнер Том Бартлетт (Tom Bartlett). Стоимость дома XVIII века составляет около трех миллионов фунтов стерлингов (260 миллионов рублей).

Кроме того, стало известно и о доходах Делевинь. Оказалось, что она зарабатывает 20,7 миллиона фунтов стерлингов в год (почти два миллиарда рублей). Помимо этого, журналисты добавляют, что в 2017 году модель потратила больше 100 тысяч фунтов стерлингов (8,6 миллиона рублей) на празднование своего дня рождения в Мексике.