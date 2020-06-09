Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыты подробности роскошной жизни супермодели Кары Делевинь 

Lenta.ru 3 часа назад
Раскрыты подробности роскошной жизни Кары Делевинь
Фото: Lenta.ru
Журналисты The Sun раскрыли подробности роскошной жизни британской супермодели и открытой бисексуалки Кары Делевинь, а также рассказали о ее доходах. Информация появилась на сайте издания.
Отмечается, что 27-летняя знаменитость приобрела дом в Лос-Анджелесе у актера и музыканта Джареда Лето в 2017 году за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (130 миллионов рублей). Кроме того, она потратила еще сотни тысяч фунтов стерлингов на его ремонт.
По информации издания, модель также владеет недвижимостью в Лондоне. Известно, что интерьером комнат занимался известный дизайнер Том Бартлетт (Tom Bartlett). Стоимость дома XVIII века составляет около трех миллионов фунтов стерлингов (260 миллионов рублей).
Кроме того, стало известно и о доходах Делевинь. Оказалось, что она зарабатывает 20,7 миллиона фунтов стерлингов в год (почти два миллиарда рублей). Помимо этого, журналисты добавляют, что в 2017 году модель потратила больше 100 тысяч фунтов стерлингов (8,6 миллиона рублей) на празднование своего дня рождения в Мексике.
Видео дня. Почему перед домом нельзя сажать ель
Последние новости
Курс доллара резко вырос Курс доллара резко вырос Статью по делу Ефремова ужесточили после смерти водителя Статью по делу Ефремова ужесточили после смерти водителя США предрекли глубокую депрессию при правлении Байдена США предрекли глубокую депрессию при правлении Байдена
Женский форум
Звёзды , Кара Делевинь , Джаред Лето
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тебе даровано очень много красоты»
«Тебе даровано очень много красоты»
Что творится в российских вебкам-студиях
Что творится в российских вебкам-студиях
«Сосисоны и гнилые фрукты»: Навка шокировала завтраком
«Сосисоны и гнилые фрукты»: Навка шокировала завтраком
Модель в откровенном боди возмутила фанатов
Модель в откровенном боди возмутила фанатов
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Отец спустил детей с лестницы через коробки
00:50
Отец спустил детей с лестницы через коробки
Дети
Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
06:12
Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
Еда Дом и сад
На кого стал похож сын Дмитрия Певцова
03:01
На кого стал похож сын Дмитрия Певцова
Звёзды Дети
Почему лучше не гладить постельное белье
04:33
Почему лучше не гладить постельное белье
Дом и сад
«Мы спасем от вашей пьяной езды тысячи жизней!»
00:24
«Мы спасем от вашей пьяной езды тысячи жизней!»
Звёзды
Болезни, которые легко подцепить в салоне красоты
06:11
Болезни, которые легко подцепить в салоне красоты
Красота Здоровье
Стало известно, что происходит с Джигарханяном
01:13
Стало известно, что происходит с Джигарханяном
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение