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Жена Ефремова высказалась о поведении артиста 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Жена Ефремова высказалась о поведении артиста
Фото: РИА Новости
Жена актера Михаила Ефремова, ставшего виновником ДТП, — Софья Кругликова — нашла объяснение поведению артиста. Как передает телеграм-канал Life Shot, актер принял снотворное перед поездкой. Софья Кругликова предположила, что под действием препарата актер "забылся", а в результате произошло несчастье.
Накануне известный российский актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре Москвы. Автомобиль, которым он управлял в нетрезвом виде вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Позже стало известно, что водитель фургона не выжил после полученных травм.
Известно, что в отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, актеру грозит до 12 лет заключения.
Ранее "Рамблер" писал о том, что дочь Ефремова резко высказалась о пьяном ДТП отца.
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