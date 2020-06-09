Жена Ефремова высказалась о поведении артиста 

Жена актера Михаила Ефремова , ставшего виновником ДТП, — Софья Кругликова — нашла объяснение поведению артиста. Как передает телеграм-канал Life Shot, актер принял снотворное перед поездкой. Софья Кругликова предположила, что под действием препарата актер "забылся", а в результате произошло несчастье.

Накануне известный российский актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре Москвы. Автомобиль, которым он управлял в нетрезвом виде вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Позже стало известно, что водитель фургона не выжил после полученных травм.

Известно, что в отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, актеру грозит до 12 лет заключения.