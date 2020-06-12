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Самые громкие ДТП с участием звезд 

Мира Маркина 1 час назад
Самые громкие ДТП с участием звезд
Фото: @tina_kandelaki
Не так давно актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП: артист пересек двойную сплошную линию, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном. За рулем последнего находился курьер интернет-магазина: мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, но спасти его не удалось.
Этот случай — не единственное страшное ДТП с участием звезды. О других авариях, в которые попадали знаменитости, — в материале "Рамблера".

Тина Канделаки

Осенью 2016 года телеведущая попала в страшную аварию в Ницце. Канделаки вместе с сенатором Сулейманом Керимовым ехала из аэропорта в город. Внезапно водитель не справился с управлением на мокрой дороге, машина врезалась в дерево и загорелась. В итоге Канделаки попала в больницу с ожогами по всему телу. Состояние Керимова было более тяжелым: во время аварии он попытался закрыть Канделаки от пламени.

Леонид Якубович

Кадр из шоу "Смак"
В 2001 году нетрезвый пешеход оказался под колесами автомобиля телеведущего. Мужчина неожиданно появился из-под автобуса, поскользнулся и ударился виском о боковое зеркало машины Якубовича. Вскоре пешеход скончался в больнице. Несмотря на то, что сам Якубович по факту не был виноват в смерти мужчины, в разговоре с журналистами он признавался, что этот случай выбил его из колеи:
"Мера моей ответственности, душевный мой покой пострадали очень сильно, это же стресс невероятный. Это может случиться с каждым, типун мне на язык… Но даже если ты совсем не виноват, ты все равно виноват. Хотя бы на один процент".

Константин Меладзе

@meladzemusic
В декабре 2012 года известный продюсер на трассе Киев-Обухов сбил 30-летнюю девушку. Меладзе сам вызвал полицию и скорую, а также попытался оказать первую помощь, но пострадавшая скончалась до приезда врачей. На суде продюсер не отрицал свою вину, однако следствию удалось доказать, что Константин наехал на девушку по неосторожности и до последнего пытался избежать столкновения.
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Женский форум 2
Звёзды , Леонид Якубович , Михаил Ефремов , Тина Канделаки , Сулейман Керимов , Константин Меладзе
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